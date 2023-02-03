Сегодня во всем западном мире поступила в продажу книга, которая легла в основу фильма Пеэтера Ребане «Жар-птица»

«Работа над фильмом, основанном на воспоминаниях Сергея Фетисова, велась восемь лет. Это попытка рассказать историю жизни Фетисова и донести до общества важное послание. Однако, международный успех фильма выполнил лишь только половину данного Фетисову обещания сделать так, чтобы его историю услышали. После смерти Фетисова, в 2017 году мы поставили перед собой задачу выполнить и вторую половину обещания – донести его историю до людей по всему миру в виде книги, которая легла в основу фильма», — поделился Петер Ребане, режиссёр фильма «Жар-птица», своей радостью, что долг чести перед автором повести тоже наконец-то выполнен.

«Совсем недавно показ «Жар-птицы» состоялся в 13 крупных городах Бразилии, на очереди Япония, где фильм будет показан примерно в 50 кинотеатрах», – рассказывает Пеэтер Ребане о последних связанных с фильмом событиях. Романтический триллер, созданный на основе реальных событий, уже был показан более чем в 20 странах, более чем 500 кинотеатрах, и вошёл в списки фильмов на нескольких потоковых платформах, включая Amazon Prime, Apple TV и iTunes.