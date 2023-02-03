Книга на английском языке «Жар-птица: Роман о Романе», по которой Пеэтер Ребане снял дебютный полнометражный художественный фильм, сегодня поступила в продажу в эстонских магазинах Apollo, крупнейшей сети книжных магазинов США Barnes & Noble, в интернет-магазине Amazon, а также во многих других местах.
Сегодня во всем западном мире поступила в продажу книга, которая легла в основу фильма Пеэтера Ребане «Жар-птица»
«Работа над фильмом, основанном на воспоминаниях Сергея Фетисова, велась восемь лет. Это попытка рассказать историю жизни Фетисова и донести до общества важное послание. Однако, международный успех фильма выполнил лишь только половину данного Фетисову обещания сделать так, чтобы его историю услышали. После смерти Фетисова, в 2017 году мы поставили перед собой задачу выполнить и вторую половину обещания – донести его историю до людей по всему миру в виде книги, которая легла в основу фильма», — поделился Петер Ребане, режиссёр фильма «Жар-птица», своей радостью, что долг чести перед автором повести тоже наконец-то выполнен.
«Совсем недавно показ «Жар-птицы» состоялся в 13 крупных городах Бразилии, на очереди Япония, где фильм будет показан примерно в 50 кинотеатрах», – рассказывает Пеэтер Ребане о последних связанных с фильмом событиях. Романтический триллер, созданный на основе реальных событий, уже был показан более чем в 20 странах, более чем 500 кинотеатрах, и вошёл в списки фильмов на нескольких потоковых платформах, включая Amazon Prime, Apple TV и iTunes.
«Жар-птица» участвовала в 69 кинофестивалях по всему миру и удостоилась множества наград. На Московском кинофестивале этот фильм, основанный на реальных событиях, вызвал резкую реакцию как у представителей Русской православной церкви, так и у политиков правящей партии. В этом году «Жар-птица» также была среди примерно 300 фильмов, вошедших в предварительный список фильмов-кандидатов на премию «Оскар».
«Очевидно, что книга, поступившая сегодня в продажу, в России, с точки зрения нынешнего режима и действующих законов, является запрещённой, - с искренним сожалением констатирует Пеэтер Ребане и добавляет, что первый очень скромный тираж книги в начале 1990-х годов был напечатан именно в России и на русском языке. - Теперь мы можем почтить наследие Фетисова, придав его мемуарам новую форму, и представить читателям множество моментов этой удивительной истории, которые, к сожалению, не вошли в фильм».
«Жар-птица» - это фильм, основанный на реальных событиях, созданный эстонским режиссёром Пеэтером Ребане. Действие фильма происходит в 1970-х годах в Эстонии, оккупированной Советским Союзом. Рядовой Сергей с нетерпением считает дни до демобилизации, когда его жизнь переворачивает с ног на голову Роман, бесстрашный лётчик-истребитель ВВС. Движимые любопытством, Сергей и Роман раздвигают границы своей дружбы, когда между ними и Луизой, секретарём командира базы, возникает опасный любовный треугольник. Сергей вынужден столкнуться со своим прошлым, карьера Романа оказывается под угрозой, а Луиза изо всех сил старается сохранить семью. Попав под следствие КГБ, они рискуют своей жизнью и свободой.
С сегодняшнего дня книга продаётся в книжных магазинах Apollo по всей Эстонии, а фильм можно посмотреть на платформах Telia, Elisa, iTunes и Amazon.