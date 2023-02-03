Родившаяся в Нарве Альбина Леонтьева выиграла 1000 евро в таллиннском конкурсе «Хочу стать суперзвездой» и сразу же укатила в Египет, потом был Новый год, неотложные дела, и вот, наконец, титулованная суперзвезда нашла свободное время в плотном графике и появилась в студии еженедельного шоу Limon LIVE в гостях у ведущих Светланы Карабут и Эдгара Гергеля.
Limon LIVE ⟩ Проснувшаяся знаменитой нарвская Шакира о родственных связях с Валерием Леонтьевым
Артистка с поющей фамилией рассказала, кем ей приходится именитый певец Валерий Леонтьев. «Бывало, что спрашивают про фамилию, особенно после конкурса. Но это больше шутка, не то чтобы серьезно. Но такой вопрос часто встречается в моей жизни», – рассказала Альбина Леонтьева, заверив, что не является дочерью или родственницей Валерия Леонтьева.
Жители Нарвы услышали об успехе Альбины на конкурсе в Таллинне благодаря СМИ. «Я говорила, что из Нарвы. Люди в Нарве гордятся тем, что я участвовала в конкурсе, очень многие говорят, какая я молодец. Очень приятно, когда люди, даже которых ты не знаешь, подходят к тебе и хвалят».
На сценах главных увеселительных заведений столицы Альбину пока увидеть не удалось, по словам артистки, из-за плотной концертной программы для нее не нашлось места в прошлом году. Певица надеется, что в 2023-м всё изменится и вторую часть приза – работу вокалисткой в двух таллиннских клубах она-таки получит.
«У меня после конкурса была запланирована поездка в Египет. У моей дочери 3 декабря день рождения, и вот второй год подряд в нашей семье такая традиция – уезжать в теплую страну. Так как у нее день рождения зимой, она очень хотела, чтобы ее день рождения был летом. И я решила сделать для нее такой сюрприз. Практически сразу после конкурса мы поехали в Египет, там деньги пригодились. На подарочки, сувениры. Потратила приз на себя любимую. Еще немножечко осталось, я иногда экономная», – говорит Альбина Леонтьева.
По словам Леонтьевой, она старалась во время выступления на конкурсе соответствовать образу певицы Шакиры, именно поэтому она и была на нее похожа. Сделала кудряшки. Артистка считает, что получилось хорошо и она очень вошла в образ.
«Нарва – мой город, мой любимый город, в котором я жила и выросла. Несмотря на то, что я уехала, всё равно с большой любовью отношусь к этому городу. Нарвская Шакира, так нарвская Шакира. Пусть так и будет!» – говорит героиня нашего шоу.
По словам артистки, она переехала в Таллинн, потому что ей хотелось найти нормальную работу, а в Нарве это сложнее. В эстонской столице нарвская Шакира работает в больнице – в отделе диагностики. Ее медицинская карьера началась совсем недавно. «Мне очень нравится моя работа, у меня замечательные коллеги, рада, что оказалась в этой сфере».
По ресторанам, по ресторанам!
«В Нарве по барам, конечно, не пела, выступала в ресторанах. У меня был один, где я выступала больше четырех лет. Когда я участвовала в конкурсе, девочки в ресторане следили за этим, болели за меня. Когда я выиграла конкурс, они все расстроились и подумали, что я больше в Нарве петь не буду. Но я всё равно приезжаю в свободное время. Пою, выступаю, публика замечательная», – сказала Альбина Леонтьева.
Певица не любит знакомиться в интернете, она за живое общение. Но при этом не знает, куда пойти, чтобы познакомиться.
«Я очень самокритична, мне всегда не нравится, как я получаюсь, как что-то сказала, всегда замечаю, если делаю что-то не так. Не расстраиваюсь, но думаю, что можно сделать и лучше», – говорит Альбина Леонтьева.
Глобально артистке хотелось бы известности. Хочет стать примером для подражания и научить кого-то чему-то. «Очень много планов всяких разных». Известность в Таллинне при этом пока певицу не настигла.
В конце выпуска Эдгар Гергель изобразил известного артиста. Вы сможете угадать, кто это?
В новом выпуске шоу Limon LIVE Альбина Леонтьева ответит на пикантные вопросы в рубрике «Шляпный вопрос», поможет больше узнать ее в рубрике «Или... или?», а также споет отрывок песни исполнительницы Шакиры, с хитом которой и победила на конкурсе «Хочу стать суперзвездой» в Таллинне.
Смотрите видео Limon LIVE вверху новости! Яркую галерею со съемок найдете ниже!