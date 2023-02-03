Limon LIVE ⟩ Проснувшаяся знаменитой нарвская Шакира о родственных связях с Валерием Леонтьевым

Артистка с поющей фамилией рассказала, кем ей приходится именитый певец Валерий Леонтьев. «Бывало, что спрашивают про фамилию, особенно после конкурса. Но это больше шутка, не то чтобы серьезно. Но такой вопрос часто встречается в моей жизни», – рассказала Альбина Леонтьева, заверив, что не является дочерью или родственницей Валерия Леонтьева.

Жители Нарвы услышали об успехе Альбины на конкурсе в Таллинне благодаря СМИ. «Я говорила, что из Нарвы. Люди в Нарве гордятся тем, что я участвовала в конкурсе, очень многие говорят, какая я молодец. Очень приятно, когда люди, даже которых ты не знаешь, подходят к тебе и хвалят».

Певица Альбина Леонтьева на шоу Limon LIVE Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

На сценах главных увеселительных заведений столицы Альбину пока увидеть не удалось, по словам артистки, из-за плотной концертной программы для нее не нашлось места в прошлом году. Певица надеется, что в 2023-м всё изменится и вторую часть приза – работу вокалисткой в двух таллиннских клубах она-таки получит.