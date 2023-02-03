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Новые фото обнаженной Памелы Андерсон взорвали Интернет

Limon.ee
Новые фото обнаженной Памелы Андерсон взорвали Интернет
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Памела Андерсон
Памела Андерсон Фото: MARIO ANZUONI

В издании Interview появилась свежая съемка Памелы Андерсон, в которой она предстала в том числе полностью обнаженной, пишет super.ru.

Прозрачные туфли на платформе и высоченном каблуке и ожерелье Celine одеждой же не считаются? Издание вдобавок опубликовало большое интервью со звездой, в котором она, например, заявила следующее: «Когда я была маленькой, я хотела стать монахиней или танцовщицей. Почему я не могу одновременно заниматься и тем, и другим?

55-летняя фотомодель и актриса Памела Андерсон - одна из главных ньюсмейкеров последних недель. Громким поводом напомнить о себе для секс-символа 90-х стали выход ее автобиографичного фильма «Памела: история любви» и одноименная книга, которая была презентована 31 января. В ней опубликованы откровенные подробности из жизни Памелы, многие из которых шокируют. Например, она рассказала о том, что в детстве на полном серьезе планировала убийство своей няни. По словам Памелы, женщина грубо с ней обращалась и даже тайно домогалась. «Мои родители считали ее отличной няней, потому что она часто приносила подарки. Но она приставала ко мне и говорила не рассказывать об этом», - поделилась жуткими подробностями звезда.

Также в своих мемуарах Андерсон рассказала о ссоре с бывшим мужем Томми Ли, которая привела к их разводу. Во время конфликта он толкнул ее с ребенком на руках, после чего Памела позвонила в службу спасения. Тогда Томми Ли угодил в тюрьму на четыре месяца. После его освобождения пара развелась. Но Памела признается, что Томми Ли - единственный мужчина, которого она по-настоящему любила.

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