В субботу, 4 февраля, в игре за кубок Мустамяэ сойдутся четыре команды, представляющие Таллинн, Иерусалим и Тель-Авив. Мероприятие пройдет в культурном центре KAJA. Начало игры в 18.00.
КВН в Эстонии жив: команды из Тель-Авива, Иерусалима и Таллинна поборются за кубок в Мустамяэ
Впервые в Таллинне сыграют команды из Израиля. Опытная команда из Иерусалима «Крапива», за спиной которой множество международных турниров, и самобытная команда из Тель-Авива «Перспективная харизма».
Эстонию в игре будут представлять «Молодежная сборная Таллинна», составленная из игроков лиги юмора Start Up и команда, состоящая из одного человека «Лобстер от смеха», которая таллиннскому зрителю хорошо известна и в особых представлениях не нуждается.
Команды сыграют конкурсы «Визитка», «Импровизация», «СТЭМ», «Стендап» и «Прожарка». В «Прожарке» главным героем конкурса станет старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс (Центристская партия), который не только услышит много шуток в свой адрес, но и выступит с ответным словом.
Билеты на мероприятие можно приобрести в Piletilevi.