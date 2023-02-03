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КВН в Эстонии жив: команды из Тель-Авива, Иерусалима и Таллинна поборются за кубок в Мустамяэ

Limon.ee
КВН в Эстонии жив: команды из Тель-Авива, Иерусалима и Таллинна поборются за кубок в Мустамяэ
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КВН. Снимок иллюстративный.
КВН. Снимок иллюстративный. Фото: Илья Жмуриков

В субботу, 4 февраля, в игре за кубок Мустамяэ сойдутся четыре команды, представляющие Таллинн, Иерусалим и Тель-Авив. Мероприятие пройдет в культурном центре KAJA. Начало игры в 18.00.

Впервые в Таллинне сыграют команды из Израиля. Опытная команда из Иерусалима «Крапива», за спиной которой множество международных турниров, и самобытная команда из Тель-Авива «Перспективная харизма».

Эстонию в игре будут представлять «Молодежная сборная Таллинна», составленная из игроков лиги юмора Start Up и команда, состоящая из одного человека «Лобстер от смеха», которая таллиннскому зрителю хорошо известна и в особых представлениях не нуждается.

Команды сыграют конкурсы «Визитка», «Импровизация», «СТЭМ», «Стендап» и «Прожарка». В «Прожарке» главным героем конкурса станет старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс (Центристская партия), который не только услышит много шуток в свой адрес, но и выступит с ответным словом.

Билеты на мероприятие можно приобрести в Piletilevi.

Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: КВН Эстонии
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