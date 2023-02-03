Певица Маарья-Лийс Илус и музыкальный продюсер Фред Кригер воспитывают двоих детей. Изменило ли материнство жизнь исполнительницы?
Известная эстонская певица о материнстве: я осталась такой же, какой была всегда
В декабре 2018 года певица Маарья-Лийс Илус объявила в социальных сетях, что в их семье родилась девочка, которую назвали Ирис. «06.01.2018 моя жизнь изменилась навсегда. Я буду растить, лелеять, защищать и любить ее до конца жизни», - так подписала певица фотографию в Инстаграме.
Через два года в семье родился еще один ребенок - сын Рауль. «Теперь нас пятеро», - Маарья-Лийс поделилась с подписчиками радостной новостью.
В интервью журналу Kroonika певица призналась, что специально взяла отпуск, чтобы посвятить себя детям. «Я не знаю, насколько дети изменили меня. Думаю, я такая же, какой была всегда», - ответила Маарья-Лийс на вопрос о том, насколько изменило ее материнство, добавив, однако, что темп жизни стал другим.
Маарья-Лийс Илус вместе со своим мужем Фредом Кригером, музыкальным продюсером, уже более 18 лет.