Известная эстонская певица о материнстве: я осталась такой же, какой была всегда

В декабре 2018 года певица Маарья-Лийс Илус объявила в социальных сетях, что в их семье родилась девочка, которую назвали Ирис. «06.01.2018 моя жизнь изменилась навсегда. Я буду растить, лелеять, защищать и любить ее до конца жизни», - так подписала певица фотографию в Инстаграме.

Через два года в семье родился еще один ребенок - сын Рауль. «Теперь нас пятеро», - Маарья-Лийс поделилась с подписчиками радостной новостью.

В интервью журналу Kroonika певица призналась, что специально взяла отпуск, чтобы посвятить себя детям. «Я не знаю, насколько дети изменили меня. Думаю, я такая же, какой была всегда», - ответила Маарья-Лийс на вопрос о том, насколько изменило ее материнство, добавив, однако, что темп жизни стал другим.