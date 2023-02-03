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Маразм крепчает: известного российского комика зарисовывают в шоу из-за поддержки Украины

Limon.ee
Маразм крепчает: известного российского комика зарисовывают в шоу из-за поддержки Украины
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Комик. Иллюстративное фото
Комик. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Артиста в буквальном смысле стерли из проекта, однако оставили его голос, пишет glavred.info.

Бывший капитан команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко попал в немилость российских властей из-за осуждения жестокого нападения России на мирную Украину.

По информации Topdays.ru, артиста вырезали из шоу, снятого в 2021 году из-за его политической позиции. В передаче можно слышать голос Писаренко, но его самого не видно. Как выяснилось, опальный шоумен был закрашен ретушерами.

РосСМИ сообщают, что в последние годы актер жил в Киеве и снимался, в том числе в украинских передачах. Сейчас комик проживает в Таллинне.

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