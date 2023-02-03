Зимой труднее следить за весом, ведь в холодное время года есть хочется больше. Однако есть один продукт, с которого следует начинать свой день, если хочется иметь хорошую фигуру и быть здоровым.
Единственный продукт, который поможет похудеть: авторитетный диетолог рассказал, что есть на завтрак
Что лучше есть на завтрак для похудения – читайте в материале ТСН.ua.
Доктор Майк Мосли, самый авторитетный диетолог в Великобритании, назвал продукт, который необходимо есть на завтрак, чтобы похудеть.
По его словам, если человек хочет сбросить несколько лишних килограммов, ему следует соблюдать так называемое правило 50:50. Что это значит? Нужно, чтоб уровень углеводов держался ниже 50 г в день, а вот уровень белков не опускался ниже 50 г.
Вообще яйца очень богаты белком, а еще в них содержится немало витаминов. При этом, если их использовать, уровень холестерина не повышается.
А вот выпечки на завтрак лучше избегать. В ней много углеводов, а белка очень мало. Если же любите завтракать хлопьями, стоит задуматься: в них часто слишком много сахара.