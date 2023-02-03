Единственный продукт, который поможет похудеть: авторитетный диетолог рассказал, что есть на завтрак

Доктор Майк Мосли, самый авторитетный диетолог в Великобритании, назвал продукт, который необходимо есть на завтрак, чтобы похудеть.

По его словам, если человек хочет сбросить несколько лишних килограммов, ему следует соблюдать так называемое правило 50:50. Что это значит? Нужно, чтоб уровень углеводов держался ниже 50 г в день, а вот уровень белков не опускался ниже 50 г.

Если увеличить количество белков, есть больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, но при этом уменьшить количество углеводов, можно быстро и качественно похудеть без вреда для здоровья.

Доктор Мосли считает, что для похудения идеально есть утром яйца. Особенно если к ним добавить грибы или шпинат. Готовя омлет, приправляйте его куркумой, перцем чили, измельченным чесноком. Вареные яйца иакже помогут надолго сохранить ощущение сытости.

Вообще яйца очень богаты белком, а еще в них содержится немало витаминов. При этом, если их использовать, уровень холестерина не повышается.

А вот выпечки на завтрак лучше избегать. В ней много углеводов, а белка очень мало. Если же любите завтракать хлопьями, стоит задуматься: в них часто слишком много сахара.