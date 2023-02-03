Если кто-то увидит в рекламе пенсионных услуг банка SEB стрелку, направленную вверх, то знайте: этот символ создала эстонский дизайнер Реэт Аус. Банк утверждает, что использование подобного символа является случайным, пишет Elu24.
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ЗАКОНЧИЛИСЬ ИДЕИ ⟩ SEB сплагиатил символ у эстонского дизайнера и использует его для рекламы пенсионных фондов?
SEB сплагиатил символ у эстонского дизайнера и использует его для рекламы пенсионных фондов?
Реклама SEB, напоминающая стрелу на футболках эстонского дизайнера Реэт Аус, привлекла внимание наблюдательных людей. «Почему SEB Bank использует элемент из серии футболок Reet Aus's Up в своей собственной рекламе? - интересуется бдительная пользовательница соцсетей под постом SEB в Facebook. - Очевидно, что эта стрела похожа на стрелу Реэт Аус».
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