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ЗАКОНЧИЛИСЬ ИДЕИ ⟩ SEB сплагиатил символ у эстонского дизайнера и использует его для рекламы пенсионных фондов?

Кетлин Крузе
SEB сплагиатил символ у эстонского дизайнера и использует его для рекламы пенсионных фондов?
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Фото: Elu24 kollaaž/Kuvatõmmis

Если кто-то увидит в рекламе пенсионных услуг банка SEB стрелку, направленную вверх, то знайте: этот символ создала эстонский дизайнер Реэт Аус. Банк утверждает, что использование подобного символа является случайным, пишет Elu24.

Реклама SEB, напоминающая стрелу на футболках эстонского дизайнера Реэт Аус, привлекла внимание наблюдательных людей. «Почему SEB Bank использует элемент из серии футболок Reet Aus's Up в своей собственной рекламе? - интересуется бдительная пользовательница соцсетей под постом SEB в Facebook. - Очевидно, что эта стрела похожа на стрелу Реэт Аус».

Руководитель отдела коммуникаций банка поблагодарил женщину, которая обратила внимание на схожесть элементов. «Использование схожего символа является случайным. Однако, безусловно, положительным является тот факт, что пенсионная реклама банка SEB также направлена на повышение экологической осведомленности уже существующих и будущих клиентов», - пояснила в письме менеджер по коммуникациям Маарья Каламас.

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