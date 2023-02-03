Зеленский рассказал о своей дочери-студентке

«В последние два-три месяца мы виделись приблизительно раз в 10 дней. Могли вместе поговорить, поесть. Я могу видеть свою дочь, потому что в этом году она стала студенткой. Поэтому я вижу чаще ее, чем сына», – сказал Зеленский.

По словам украинского президента, семья – самое дорогое, что у него есть.