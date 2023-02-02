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Сколько котиков на фото видите вы? Снимок эстонского полицейского взорвал Сеть

Limon.ee
Сколько котиков на фото видите вы? Снимок эстонского полицейского взорвал Сеть
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Сийм Сибритс.
Сийм Сибритс. Фото: Скриншот с Instagram

В аккаунте полицейских собак Эстонии появился снимок служащего правоохранительных органов, сделанный в тартуском приюте. На фото невероятно обаятельный эстонский полицейский позирует с очаровательной улыбкой на лице и тремя котятами в руках.

«Наш супер крутой коллега Сийм навестил котят Оззи, Ринго и Вялгу в тартуском приюте для животных, самая большая мечта которых – стать котами-полицейскими.

После посещения приюта Сийм сделал исчерпывающую презентацию об этом эксперименте служебным собакам Департамента полиции и погранохраны, которые приняли единогласное решение: это мини-щенячий патруль мирового класса, члены которого реагируют на мышей молниеносно.

Каждое животное заслуживает любящих хозяев и хорошего дома, и не имеет значения, пушистая у него шубка или чешуя.

Большое спасибо тартускому приюту для животных и всем другим благотворительным организациям, благодаря работе которых эти животные получают второй шанс», – сказано под радующей глаз публикацией.

Мы узнали немного больше о том, кто же этот обаятельный темноволосый и голубоглазый мужчина в форме.

Сийм Сибритс не только полицейский, но и спортсмен, путешественник, и, как можно увидеть, истинный любитель животных.

Смотри самые яркие фото из аккаунта Сийма.

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