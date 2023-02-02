Сколько котиков на фото видите вы? Снимок эстонского полицейского взорвал Сеть

«Наш супер крутой коллега Сийм навестил котят Оззи, Ринго и Вялгу в тартуском приюте для животных, самая большая мечта которых – стать котами-полицейскими.

После посещения приюта Сийм сделал исчерпывающую презентацию об этом эксперименте служебным собакам Департамента полиции и погранохраны, которые приняли единогласное решение: это мини-щенячий патруль мирового класса, члены которого реагируют на мышей молниеносно.

Каждое животное заслуживает любящих хозяев и хорошего дома, и не имеет значения, пушистая у него шубка или чешуя.

Большое спасибо тартускому приюту для животных и всем другим благотворительным организациям, благодаря работе которых эти животные получают второй шанс», – сказано под радующей глаз публикацией.

Мы узнали немного больше о том, кто же этот обаятельный темноволосый и голубоглазый мужчина в форме.

Сийм Сибритс не только полицейский, но и спортсмен, путешественник, и, как можно увидеть, истинный любитель животных.