СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ⟩ Эстонский доброволец на фронте в Украине: горжусь тем, как храбра моя страна

25-летний Герман Баринов – гражданин Эстонии, воюющий в рядах вооруженных сил Украины. Выбранный в качестве одного из «100 лиц 2022» журнала Postimees, Герман – обычный пярнуский парень, который уже дважды был ранен. За свою службу он получил от Президента Украины орден «За доблесть».

Находясь в Украине, Герман был активен в социальных сетях, имея около 6000 подписчиков в TikTok.

Его последнее видео, в котором он выражает благодарность своей родине, уже набрало десятки тысяч просмотров в социальных сетях.

«Я эстонский доброволец на украинском фронте. Сегодня я прочитал новость о том, что моя страна, Эстония, передала Украине свои 155-миллиметровые гаубицы», – начинает Герман в видео, размещенном четыре дня назад. Решение об отправке всех 155-мм гаубиц Эстонии в Украину было принято в конце января.

«Я потрясен и чрезвычайно благодарен за это! Это большой шаг к нашей цели. И я горжусь тем, что моя страна такая храбрая, – сказал Герман в видеоролике, – и сделала этот большой шаг в этой войне. Я надеюсь, что другие страны последуют этому примеру. Да здравствует Эстония! Слава Украине!»