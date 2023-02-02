В социальных сетях все больше внимания привлекает видео, на котором Герман Баринов, парень из Пярну, воюющий в Украине, благодарит свою родину за помощь, отправленную украинцам.
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ⟩ Эстонский доброволец на фронте в Украине: горжусь тем, как храбра моя страна
25-летний Герман Баринов – гражданин Эстонии, воюющий в рядах вооруженных сил Украины. Выбранный в качестве одного из «100 лиц 2022» журнала Postimees, Герман – обычный пярнуский парень, который уже дважды был ранен. За свою службу он получил от Президента Украины орден «За доблесть».
Находясь в Украине, Герман был активен в социальных сетях, имея около 6000 подписчиков в TikTok.
Его последнее видео, в котором он выражает благодарность своей родине, уже набрало десятки тысяч просмотров в социальных сетях.
«Я эстонский доброволец на украинском фронте. Сегодня я прочитал новость о том, что моя страна, Эстония, передала Украине свои 155-миллиметровые гаубицы», – начинает Герман в видео, размещенном четыре дня назад. Решение об отправке всех 155-мм гаубиц Эстонии в Украину было принято в конце января.
«Я потрясен и чрезвычайно благодарен за это! Это большой шаг к нашей цели. И я горжусь тем, что моя страна такая храбрая, – сказал Герман в видеоролике, – и сделала этот большой шаг в этой войне. Я надеюсь, что другие страны последуют этому примеру. Да здравствует Эстония! Слава Украине!»
Пост, набравший почти 15 000 положительных откликов, также содержит несколько благодарственных сообщений от украинцев. «Спасибо Эстонии за помощь, в которой мы действительно нуждаемся», – сказала молодая женщина. «Мы очень гордимся тем, что среди наших друзей есть такая страна, как Эстония. Честь эстонскому народу!» – добавил еще один.
«Страны Балтии действительно ведут себя очень смело, несмотря на то, что не являются большими государствами. Спасибо, Эстония», - сказал третий.
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К 24 февраля война в Украине продолжалась уже год. В прошлом месяце члены правительства поддержали предложение министра обороны Ханно Певкури (RE) о предоставлении Украине самой большой на сегодняшний день суммы военной помощи, включая оружие непрямого огня и противотанковое оружие, а также боеприпасы на общую сумму 113 млн евро, сообщает Postimees.
Таким образом, военная помощь Эстонии Украине увеличится до 370 миллионов евро, что составляет чуть более одного процента от валового внутреннего продукта Эстонии.