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YouTube-блогер, прославившийся экспериментами по увеличению пениса, умер при жутких обстоятельствах

Limon.ee
YouTube-блогер, прославившийся экспериментами по увеличению пениса, умер при жутких обстоятельствах
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Мужчины часто комплексуют. что их детородный орган не столь длинный. Иллюстративное фото
Мужчины часто комплексуют. что их детородный орган не столь длинный. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

34-летнего американца, считавшего себя гуру в деле по увеличению мужского полового органа, нашли мертвым в его же квартире, пишет super.ru.

Хотя подписчиков у блогера было чуть больше ста тысяч, его видео с объяснением техники по «совершенствованию» гениталий пользовались популярностью. Как сообщает Daily Mail, безжизненное тело Лео Рекса (настоящее имя Лайт Абдаллах Алгаз) было обнаружено в крайне странной обстановке. Если что, мы вас предупредили.

По информации таблоида, скончавшийся блогер лежал лицом в пол, при этом из его рта и носа текла кровь, а на лице были синяки. На нем была только черная рубашка, а все остальные вещи оказались разбросаны по квартире. Рядом с телом нашли несколько видов лекарств и наркотиков. Также в ванной комнате были сломаны унитаз и полки. Сбитые с толку правоохранители отправили тело погибшего на судебно-медицинскую экспертизу и пытаются разобраться в произошедшем.

Мертвое тело блогера первым обнаружил его друг. Он рассказал сотрудникам полиции, что тот жил один, редко приглашал гостей и частенько принимал запрещенные вещества.

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