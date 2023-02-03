34-летнего американца, считавшего себя гуру в деле по увеличению мужского полового органа, нашли мертвым в его же квартире, пишет super.ru.
YouTube-блогер, прославившийся экспериментами по увеличению пениса, умер при жутких обстоятельствах
Хотя подписчиков у блогера было чуть больше ста тысяч, его видео с объяснением техники по «совершенствованию» гениталий пользовались популярностью. Как сообщает Daily Mail, безжизненное тело Лео Рекса (настоящее имя Лайт Абдаллах Алгаз) было обнаружено в крайне странной обстановке. Если что, мы вас предупредили.
По информации таблоида, скончавшийся блогер лежал лицом в пол, при этом из его рта и носа текла кровь, а на лице были синяки. На нем была только черная рубашка, а все остальные вещи оказались разбросаны по квартире. Рядом с телом нашли несколько видов лекарств и наркотиков. Также в ванной комнате были сломаны унитаз и полки. Сбитые с толку правоохранители отправили тело погибшего на судебно-медицинскую экспертизу и пытаются разобраться в произошедшем.
Мертвое тело блогера первым обнаружил его друг. Он рассказал сотрудникам полиции, что тот жил один, редко приглашал гостей и частенько принимал запрещенные вещества.
Фото смотрите ЗДЕСЬ!