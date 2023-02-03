YouTube-блогер, прославившийся экспериментами по увеличению пениса, умер при жутких обстоятельствах

Хотя подписчиков у блогера было чуть больше ста тысяч, его видео с объяснением техники по «совершенствованию» гениталий пользовались популярностью. Как сообщает Daily Mail, безжизненное тело Лео Рекса (настоящее имя Лайт Абдаллах Алгаз) было обнаружено в крайне странной обстановке. Если что, мы вас предупредили.

По информации таблоида, скончавшийся блогер лежал лицом в пол, при этом из его рта и носа текла кровь, а на лице были синяки. На нем была только черная рубашка, а все остальные вещи оказались разбросаны по квартире. Рядом с телом нашли несколько видов лекарств и наркотиков. Также в ванной комнате были сломаны унитаз и полки. Сбитые с толку правоохранители отправили тело погибшего на судебно-медицинскую экспертизу и пытаются разобраться в произошедшем.