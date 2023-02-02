В середине декабря прошлого года в соцсетях стал разлетаться ролик, на котором глава финской строительной компании выбросил мебель за борт из люкса судна Tallink. Позже стало известно, что он и его друзья-тусовщики была выгнаны из спа-центра корабля, где они помочились на каменку сауны. Теперь стало известно, что компания подала заявление о преступлении в полицию и установила запрет на вход на судно семи мужчинам, пишет Elu24.
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И ПОДЕЛОМ! ⟩ Компания Tallink Grupp наказала финнов, мочившихся в сауне и выбросивших мебель за борт
Компания Tallink Grupp наказала финнов, мочившихся в сауне и выбросивших мебель за борт
Речь идет о случае, когда в начале декабря в соцсетях разлетелось видео, на котором мужчина в праздничном настроении бросал мебель в море с парома MS Baltic Princess, следующего по маршруту Турку-Стокгольм. Финское издание Iltalehti писало, что на видео запечатлен Отто Кранн, 26-летний глава финской строительной компании, и его друзья, которые не ограничились летающей в море мебелью, но и устроили беспорядки в других местах.