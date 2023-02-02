И ПОДЕЛОМ! ⟩ Компания Tallink Grupp наказала финнов, мочившихся в сауне и выбросивших мебель за борт

В середине декабря прошлого года в соцсетях стал разлетаться ролик, на котором глава финской строительной компании выбросил мебель за борт из люкса судна Tallink. Позже стало известно, что он и его друзья-тусовщики была выгнаны из спа-центра корабля, где они помочились на каменку сауны. Теперь стало известно, что компания подала заявление о преступлении в полицию и установила запрет на вход на судно семи мужчинам, пишет Elu24.