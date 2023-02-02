Василиса Володина: людей этого знака в феврале ждет пылкая влюбленность и бурный секс

Скучно точно не будет! В первые дни месяца сексуальная энергия зашкаливает: бурный секс, яркие чувства и все такое. Вторая неделя февраля может обернуться внезапными и важными знакомствами, велика вероятность встретить человека, с которым сразу возникнет ощущение контакта душа в душу. Третья неделя подходит для нежного развития романа, а с 17 числа и до конца месяца вновь для страстного проявления взаимных чувств. В общем, считает Василиса Володина, у Весов есть шанс пылко и по-настоящему влюбиться.

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