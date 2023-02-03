Изуродованная хирургами королева красоты: я на ночь заклеиваю глаза тейпами, а врачи требуют долг за операцию

«Даже если с них потребуют всю сумму, разве это справедливость? Справедливо будет отрезать им веки, как они сделали со мной. Изуродовать мышцы лица, чтобы они не могли улыбнуться своим близким. Никакие деньги и миллионы не вернут мне здоровья и красоту лица. Что бы ни вынес суд, это будет маленькое наказание для этих сволочей. Люди которые искалечили меня и продолжают жить как ни в чем не бывало», - эмоционально признается она.

За два года, что прошли с момента операции, ни один врач не извинился перед пациенткой. Они продолжают работать и настаивать на том, что у Юли была редкая болезнь, именно она и привела к таким последствиям. Но: экспертиза доказала, что Тарасевич на момент операции была совершенно здорова.

«Они выставили меня же виноватой в своих ошибках - это верх цинизма, когда врач говорит, что виноват пациент. А ошибки были совершены просто преступные и мне до сих пор непонятно: ведь было два хирурга на операции. У меня на щеках просто жуткие раны были!

И ведь сожалеют они только об одном: что не получили за операцию ни копейки! Она стоила 4 600 евро, и почему-то тогда меня не смутила цена, что для такого большого объема слишком дешево.