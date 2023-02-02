Светодиоды, вращающиеся мониторы, видеопол: организаторы «Евровидения-2023» в Ливерпуле показали, как будет выглядеть сцена

На сайте конкурса сообщается, что на более чем 450 квадратных метрых сцены расположены независимо движущиеся и вращающиеся мониторы, более 700 видеоплиток, встроенных в пол, и более 1500 метров светодиодных светильников.

По словам художника-постановщика конкурса Хулио Химеде, во время построения сценографии он сосредоточился на культурных аспектах и сходствах между Украиной, Великобританией и Ливерпулем «от музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии».

«Мы хотели создать декорации, которые люди будут помнить долгие годы, – сказал исполнительный продюсер конкурса Эндрю Картмелл. – Для нас очень важно, чтобы у делегаций было как можно больше пространства для работы. Мы хотели дать им декорации с множеством вариантов постановки».

Евровидение-2023 состоится в Ливерпуле, Великобритания от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на Евровидении-2022 в Турине, Италия. 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Украину будет представлять украинская группа Tvorchi c песней Heart of Steel.

Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями «большой пятерки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры «Евровидения», представители этих стран выходят в финал автоматически).