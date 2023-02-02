Психолог назвал восемь привычек людей, которых все любят

1. Транслируют любовь к себе и окружающим

Почему это важно? Знаменитый психолог и философ Эрих Фромм в книге «Искусство любить» описывает любовь как непрерывный акт и отношение не только к одному определенному человеку, а ко всему миру. Когда люди по-настоящему влюблены, они проявляют заботу, интерес, познание.

2. Реализовывают себя

Вы, наверное, замечали, что всеобщие любимчики активны и никогда не ограничивают свой круг деятельности только работой. Это точно притягательная черта. Ну а лень оголяет худшие качества человека, это факт.

3. Не зацикливаются на своих и чужих недостатках

Если вы думаете, что они не знают о них и попросту себя идеализируют, то ошибаетесь. Люди, которым все симпатизируют, в курсе своих недостатков и учитывают их в планировании жизни, а не пускаются в самоуничижение. «Недостатки на то и недостатки, если чего-то недостает, как говорил врач-психотерапевт Владимир Леви, значит, надо добавлять. И не надо их любить и оберегать», — говорит эксперт.

4. Контролируют свои эмоции