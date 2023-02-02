Психолог назвал восемь привычек людей, которых все любят

Как ведут себя люди, которые всем нравятся, рассказал психолог, кандидат психологических наук Валерий Гут. Хорошая новость заключается в том, что такому поведению можно научиться, пишет Super.
Как ведут себя люди, которые всем нравятся, рассказал психолог, кандидат психологических наук Валерий Гут. Хорошая новость заключается в том, что такому поведению можно научиться, пишет Super.
1. Транслируют любовь к себе и окружающим
Почему это важно? Знаменитый психолог и философ Эрих Фромм в книге «Искусство любить» описывает любовь как непрерывный акт и отношение не только к одному определенному человеку, а ко всему миру. Когда люди по-настоящему влюблены, они проявляют заботу, интерес, познание.
2. Реализовывают себя
Вы, наверное, замечали, что всеобщие любимчики активны и никогда не ограничивают свой круг деятельности только работой. Это точно притягательная черта. Ну а лень оголяет худшие качества человека, это факт.
3. Не зацикливаются на своих и чужих недостатках
Если вы думаете, что они не знают о них и попросту себя идеализируют, то ошибаетесь. Люди, которым все симпатизируют, в курсе своих недостатков и учитывают их в планировании жизни, а не пускаются в самоуничижение. «Недостатки на то и недостатки, если чего-то недостает, как говорил врач-психотерапевт Владимир Леви, значит, надо добавлять. И не надо их любить и оберегать», — говорит эксперт.
4. Контролируют свои эмоции
Такие люди обладают редким даром отделять эмоции от мыслей, и потому в силах не позволять первым управлять своим состоянием. Они умеют ориентироваться в любой ситуации и подстраиваться под обстоятельства. Кто-кто, а они точно знают, как справиться со стрессом конструктивно и не дать себе расклеиться. Не разрешают себе впадать в панику, уныние или агрессию, вместо этого довольно быстро ищут пути решения проблемы.
5. Шутят и смеются
Люди с чувством юмора всегда в центре внимания и чаще всего (если это не черный юмор) вызывают всеобщую любовь. Юмор — это умение рассматривать жизненные ситуации под нестандартным углом, это проявление спонтанности, постоянной внутренней изобретательности, новизны восприятия.
6. Ведут себя естественно, легко и непринужденно
Если надо что-то сделать – они сделают это без лишних барьеров, внутренних узлов и закрученных спиралей.
7. Уделяют особое внимание общению
Соблюдают определенные правила при общении с другими людьми: не перебивают, всегда обращаются по имени, не критикуют, смотрят в глаза, а не в телефон, задают четкие вопросы и внимательно слушают, говорят комплименты, улыбаются, уважительно относятся к собеседнику.
8. Вариативны в своем восприятии
Им чуждо деление людей на плохих и хороших, как, впрочем, и их поступки. Они не воспринимают жизнь по принципу это черное, а это белое. Всеобщие любимчики смотрят на человека и обстоятельства с разных сторон и относятся ко всему спокойно.