ФОТО ⟩ Проституток полон дом: в Ласнамяэ закрыли квартиру-бордель

«До того момента, как меня вызвали в полицию, я не верила, что они занимаются проституцией», – сказала Наталья, которая долгое время сдавала квартиры проституткам, на слушании в Харьюском уездном суде. Прокуратура предъявила женщине обвинение в пособничестве проституции, что карается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.