«До того момента, как меня вызвали в полицию, я не верила, что они занимаются проституцией», – сказала Наталья, которая долгое время сдавала квартиры проституткам, на слушании в Харьюском уездном суде. Прокуратура предъявила женщине обвинение в пособничестве проституции, что карается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.
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ФОТО ⟩ Проституток полон дом: в Ласнамяэ закрыли квартиру-бордель
Проституток полон дом: в Ласнамяэ закрыли квартиру-бордель
1 февраля Харьюский уездный суд собрался для рассмотрения дела о предполагаемом пособничестве в занятии проституцией, которое имело место в период с 2016 по 2021 год в 9-этажном жилом доме на улице П. Пинна в Ласнамяэ, Таллинн.
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