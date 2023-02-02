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ФОТО ⟩ Проституток полон дом: в Ласнамяэ закрыли квартиру-бордель

Анналийза Кёсс
Проституток полон дом: в Ласнамяэ закрыли квартиру-бордель
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Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«До того момента, как меня вызвали в полицию, я не верила, что они занимаются проституцией», – сказала Наталья, которая долгое время сдавала квартиры проституткам, на слушании в Харьюском уездном суде. Прокуратура предъявила женщине обвинение в пособничестве проституции, что карается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.

1 февраля Харьюский уездный суд собрался для рассмотрения дела о предполагаемом пособничестве в занятии проституцией, которое имело место в период с 2016 по 2021 год в 9-этажном жилом доме на улице П. Пинна в Ласнамяэ, Таллинн.

Прокуратура обвиняет Наталью в сознательном содействии проституции по § 133, прим. 3 Пенитенциарного кодекса. По словам окружного прокурора Энели Лаурица, обвиняемая знала, что в ее съемных квартирах работают проститутки, но, тем не менее, позволяла им пользоваться квартирами в течение нескольких лет.

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