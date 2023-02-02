«Она сказала, что хотя бы не зарабатывает личной жизнью, как я»: самая сексуальная блондинка Эстонии ответила известной виолончелистке

В середине января виолончелистка Сильвия Ильвес рассказала Elu24 о своем таинственном возлюбленном, но сохранила его личность в секрете. Также в последний день января в соцсетях она заявила, что уже итак сказала много лишнего: «Пусть это останется в тайне, вы уже слишком много знаете, а я пожинаю плоды своей откровенности».

Однако долго скрывать возлюбленного виолончелистке не удалось, и к полудню следующего дня его личность стала известна публике. Издание Kroonika сообщило, что возлюбленной музыканта является Ассе Сауга, духовный наставник, занимающийся криптовалютой и учащийся в Modern Mystery School (Современная школа мистики).

В то время как СМИ рассекретили тайного возлюбленного Сильвии, заговорила звезда соцсетей и светская львица Бригитте Сюзанне Хунт. Так, Сильвия в комментарии Elu24 упомянула Бригитте.

«Вообще-то я сама давно дала такое обещание, что не буду слишком много говорить о своих отношениях с мужчинами. Наблюдая за тем, как Бригитте (Бригитте Сюзанне Хунт) делает деньги на своей личной, скажем так, у нее другая концепция. Когда тебе платят за то, что ты показываешь свою личную жизнь и терпишь за это насмешки, независимо от того, повезет тебе или ты потерпишь неудачу. Я искренне сочувствую Бригитте, может, ей это и нравится, но мне нет», – сказала Сильвия в середине января.

Светская львица не спорит со словами Сильвии. «Сильвия Ильвес высказалась в Сети, что по крайней мере она не зарабатывает своей личной жизнью, как Бригитте Сюзанне Хунт, и что у нее наконец-то есть муж или что-то в этом роде. Ты права, Сильвия!» – отрезала Бригитте в своих Instagram stories.

«Ты действительно одна из самых талантливых виолончелистов в Эстонии, и мне нравится слушать, как ты играешь! У тебя есть привилегия зарабатывать на жизнь музыкой, да», – заявила Бригитте, подчеркнув слово «привилегия».

Светская львица призналась, что сама является поклонницей виолончелистки и искренне хотела бы быть такой же талантливой, как она. «Но, к сожалению, я не умею петь и играть на музыкальных инструментах. Однако... Да здравствует эстонская музыка и эстонские музыканты! Да здравствует новая любовь!»