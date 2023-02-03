Василиса Володина назвала даты рождения тех, чья жизнь сильно изменится в этом году

В личном блоге астролог Василиса Володина опубликовала список тех, кого в 2023 году ждет новый виток в жизни. Этим счастливчикам нужно без сожалений оставлять прошлое позади и делать смелый шаг в светлое будущее.

«Если вы родились в один из этих дней или близко к ним, новая жизнь совсем рядом. И я уверена, что вы уже знаете об этом или ощущаете ее дыхание. У кого-то из вас в ближайшее время случатся важные новые знакомства, у кого-то — судьбоносные начинания, у кого-то возможен брак», - объясняет Василиса. Быстрее ищите себя в таблице!

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