Начинать новую жизнь с 1 января, как и с понедельника, получается не у всех. А вот некоторым в этом помогают сами звезды, пишет super.ru.
Василиса Володина назвала даты рождения тех, чья жизнь сильно изменится в этом году
В личном блоге астролог Василиса Володина опубликовала список тех, кого в 2023 году ждет новый виток в жизни. Этим счастливчикам нужно без сожалений оставлять прошлое позади и делать смелый шаг в светлое будущее.
«Если вы родились в один из этих дней или близко к ним, новая жизнь совсем рядом. И я уверена, что вы уже знаете об этом или ощущаете ее дыхание. У кого-то из вас в ближайшее время случатся важные новые знакомства, у кого-то — судьбоносные начинания, у кого-то возможен брак», - объясняет Василиса. Быстрее ищите себя в таблице!
Таблицы смотрите ЗДЕСЬ!
Если кардинальные изменения, судя по данным звездной провидицы, вам в этом году не грозят - не отчаивайтесь! Может, жизнь и так прекрасна, зачем же радикально ее менять. На всякий случай поищите себя еще и в списке тех, кому, по подсчетам Володиной, в этом году должно невероятно повезти!