Что известно о 22-летнем сыне Анастасии Заворотнюк: как он выглядит, чем занимается и что происходит в его личной жизни

Майкл - сын Заворотнюк от второго брака с Дмитрием Стрюковым. Парень родился в США, и в этом году ему стукнет уже 23 года. Детство Майкла радостным и безоблачным не назовешь: он был свидетелем регулярных ссор и скандалов родителей. Напомним, что разводилась с бизнесменом Заворотнюк громко и не раз заявляла, что он тиран, который к тому же поднимал на актрису руку.

В 2018 году сын актрисы поступил на международно-правовой факультет МГИМО. На бюджетное место Майкл не попал, поскольку не прошел по баллам: проживший почти всю жизнь в США Майкл сдал английский язык на 87 баллов. В Интернете есть информация, что вскоре сын Заворотнюк вновь отправился в Америку, где учился в правовом колледже, а после новостей о болезни матери вернулся в Россию.

Может ли сейчас похвастаться своим дипломом МГИМО Майкл, неизвестно. Зато престижный университет с отличием окончила избранница Стрюкова-младшего — Софья Шекина. Об этом романе известно немногое: больше двух лет назад Майкл называл ее «пока что гражданской женой». Прошлым летом пара также отдыхала вместе. Увы, пока что мы кольца на пальце Софьи не наблюдаем, но выбор отпрыска Анастасии Заворотнюк поддерживаем!

В отличие от старшей сестры Анны Майкл непубличная личность и соцсети ведет нерегулярно. На его страничке в Инстаграме можно увидеть в основном анонсы его новых треков. Майкл играет на гитаре и пишет музыку, чаще всего блэк-метал. Например, летом он выпустил трек «Сон алхимика», а слушателям представляет себя как «Амбассадор ада».