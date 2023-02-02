СУДЬБА ЭСТОНИИ – В ВАШИХ РУКАХ! ⟩ Отсидевшая в тюрьме бывшая владелица эротического салона собралась в Рийгикогу

«Это по-прежнему единственная история, которую уже рассказывали тысячу раз, потому что, к сожалению, больше нет ничего интересного, даже никакого штрафа за парковку», - сказала Лейла Ээритс, говоря о том, что ее прошлое вновь всплыло на поверхность.
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В марте 2016 года Харьюский уездный суд признал Лейлу Ээритс, ее мужа и еще двух женщин виновными в сутенерстве, которое имело место в период с мая 2010 года по июнь 2015 года. Однако после освобождения из-под стражи Ээритс вернулась к своим старым привычкам и продолжала заниматься бизнесом еще несколько месяцев.