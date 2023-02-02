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СУДЬБА ЭСТОНИИ – В ВАШИХ РУКАХ! ⟩ Отсидевшая в тюрьме бывшая владелица эротического салона собралась в Рийгикогу

Кетлин Крузе
Отсидевшая в тюрьме бывшая владелица эротического салона собралась в Рийгикогу
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Фото: Elu24 kollaaž/Kuvatõmmis Õhtuleht/ Facebook/Leila Eerits

«Это по-прежнему единственная история, которую уже рассказывали тысячу раз, потому что, к сожалению, больше нет ничего интересного, даже никакого штрафа за парковку», - сказала Лейла Ээритс, говоря о том, что ее прошлое вновь всплыло на поверхность. 

В марте 2016 года Харьюский уездный суд признал Лейлу Ээритс, ее мужа и еще двух женщин виновными в сутенерстве, которое имело место в период с мая 2010 года по июнь 2015 года. Однако после освобождения из-под стражи Ээритс вернулась к своим старым привычкам и продолжала заниматься бизнесом еще несколько месяцев.

Бордельное дело было организовано в массажном салоне Red & Black в Таллинне, которым Ээритс владела и управляла. Таким образом, она участвовала в повседневном управлении борделем, включая ведение его бизнеса.

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