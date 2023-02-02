СУДЬБА ЭСТОНИИ – В ВАШИХ РУКАХ! ⟩ Отсидевшая в тюрьме бывшая владелица эротического салона собралась в Рийгикогу

В марте 2016 года Харьюский уездный суд признал Лейлу Ээритс, ее мужа и еще двух женщин виновными в сутенерстве, которое имело место в период с мая 2010 года по июнь 2015 года. Однако после освобождения из-под стражи Ээритс вернулась к своим старым привычкам и продолжала заниматься бизнесом еще несколько месяцев.