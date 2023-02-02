ЭТО ОЧЕНЬ СМЕШНО! ⟩ Блогер из США пробует эстонские продукты и пытается произнести их названия

«Мой дорогой друг в Эстонии, которого я буду называть Джем, потому что не могу произнести ее имя, прислал мне подарок», - объявил Дэнни в начале своего видео на TikTok. Американец признался, что дал своей эстонской поклоннице новое имя, потому что не может правильно произнести ее настоящее – Мирьям.

Подарки от Мирьям впечатлили эстонского блогера. В посылке из Эстонии были как сладкие, так и соленые закуски. В почти восьмиминутном видеоролике Дэнни пробует их, пытаясь произнести названия продуктов. Американский блогер, который попробовал несколько сладостей Kalev, в целом остался доволен всем. Хотя, по словам создателя контента, мармеладные конфеты «Тийна» были не очень вкусными, да и произносить их название американцу очень сложно. Особенно смутила Дэнни консистенция мармеладной конфеты. Батончики «Касеке», напротив, впечатлили американца.

«Я бы съел весь пакет, все 14 штук», – сообщил он, признавшись, что не может остановиться. Читая текст на упаковке кофейных зерен в шоколаде, Денни вздохнул: «Ого, какой сложный язык!» Несмотря на трудночитаемое название, конфеты, судя по реакции блогера, оказались очень и очень вкусными. Дэнни был ошеломлен оберткой конфеты и, попробовав ее, предположил, что, возможно, это шоколад со вкусом кофе.

Хотя большинство присланных продуктов были сладкими, эстонка также отправила своему американскому кумиру несколько соленых закусок. Денни понравились картофельные вафли, а горчица выбила американца из колеи. Возможно, причина в ее крепости! А он и не знал, что у нас в Эстонии она такая, и сразу взял в рот довольно большое количество. Посмотрите видео, это очень весело!