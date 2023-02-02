В ТАКОЕ-ТО ВРЕМЯ! ⟩ В ходе спецоперации в Киеве была накрыта подпольная сеть борделей (ФОТО)

Правоохранительные органы задержали в Киеве 1 февраля 15 человек, подозреваемых в организации масштабной сети публичных домов, сообщили в Киевской прокуратуре и Службе безопасности Украины (СБУ), пишет Elu24 со ссылкой на Kyiv Independent.