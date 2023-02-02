По данным финской полиции Хяме, мужчина обманул автомат по приему тары в магазине в центре города Форсса. Мужчина моложе 40 лет попался на афере с тарой и был арестован, пишет Elu24.
НАСМЕШИЛ! ⟩ Финн обманул автомат по приему тары
Финн обманул автомат по приему тары
Мужчина наклеивал распечатанный из интернета поддельный штрих-код на бутылки и банки, приобретенные без залога, сообщает mtvuutiset.fi.
Ему удалось загрузить в автомат 68 банок и бутылок с поддельными штрих-кодами, прежде чем его заметили и вызвали правоохранительные органы. Мужчина объяснил полицейским, что надеялся таким образом получить легкие деньги.
По данным полиции Хяме, мужчину подозревают в изготовлении подделок и мошенничестве.