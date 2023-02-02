Осторожно! Глоба назвала знак Зодиака, которого будут сбивать с пути враги

Астролог Тамара Глоба заявила на своем канале, что у Близнецов в феврале будет отличный период. Однако стоит быть осторожными с окружением, так как могут появиться люди, которые решат помешать заданным целям.
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«Главное, не слушайте никого, кто вдруг начнет раздавать свои советы. Среди них могут оказаться недоброжелатели», – заявила она.
При этом Глоба подчеркнула, что Близнецам нужно слушать только себя. Тогда точно все будет хорошо.
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