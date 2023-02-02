Чт, 2.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Осторожно! Глоба назвала знак Зодиака, которого будут сбивать с пути враги

Limon.ee
Осторожно! Глоба назвала знак Зодиака, которого будут сбивать с пути враги
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Фото: Shutterstock

Астролог Тамара Глоба заявила на своем канале, что у Близнецов в феврале будет отличный период. Однако стоит быть осторожными с окружением, так как могут появиться люди, которые решат помешать заданным целям.

«Главное, не слушайте никого, кто вдруг начнет раздавать свои советы. Среди них могут оказаться недоброжелатели», – заявила она.

При этом Глоба подчеркнула, что Близнецам нужно слушать только себя. Тогда точно все будет хорошо.

Ключевые слова
Наверх