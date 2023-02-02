В видео, которое разлетается в Facebook, предполагают, что мотоцикл с эстонскими номерами находится в центре боевых действий в городе Соледар Донецкой области, пишет Elu24.
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В оккупированном Соледаре замечен мотоцикл с эстонскими номерами
В оккупированном Соледаре замечен мотоцикл с эстонскими номерами
«Скриншот из видео о Соледаре. В одном из дворов видели мотоцикл со старыми эстонскими номерами», – пишут в соцсетях. Автор публикации признается, что увидел скриншот случайно и точно не знает, откуда он взялся.