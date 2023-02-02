Проживающая в США эстонская спортсменка ест свою плаценту после родов

Проживающая много лет в Америке Грете Гриффин родила в начале года третью дочь. Теперь эстонка объявила в социальных сетях, что ест свою плаценту. «Да, я ем свою плаценту», - заявила Грете в своем видео в Инстаграме. Эстонка показала подписчикам коробку, в которой компания прислала ей ее же плаценту в виде капсул. «Так странно, но из нее делают таблетки. После рождения Джии я отправила свою плаценту одной женщине, и она сделала из нее таблетки», - объяснила Грете своим поклонникам, упомянув компанию, принадлежащую Джулиане Короне.