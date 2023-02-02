Как сварить свеклу за десять минут: бомбический фокус, о котором мало кто догадывается

Всем известно, что основным ингредиентом винегрета является свекла. Однако этот овощ славится тем, что его нужно очень долго варить. Иногда времени на ожидание просто нет и хочется как можно быстрее приготовить вкусный и полезный салат. Главред нашел невероятный секрет, который поможет ускорить процесс варки свеклы.

Как сварить свеклу за 10 минут

Чтобы быстро сварить свеклу, нужно взять полиэтиленовый пакет и сложить туда предварительно вымытый овощ. Заметьте, что корнеплоды должны быть среднего размера, тогда время приготовления намного сократится.

После того как мы сложили несколько небольших свеколок в полиэтиленовый пакет, добавляем туда немного воды. Далее пакет нужно завязать и обязательно сделать несколько небольших проколов.

Теперь всю нашу конструкцию кладем в микроволновку на 10-15 минут (в зависимости от размера свеклы). Когда указанное время прошло и микроволновка выключилась, достаем нашу свеклу. Вы будете удивлены, но она приготовилась. Кроме того, свекла будет невероятно сочная и ароматная.

Заметьте, что в микроволновке можно готовить не только свеклу, но и картофель и морковь. Более того, картофель и морковь готовятся в микроволновке всего за 7 минут.