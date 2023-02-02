ПЕРВОЕ СОВМЕСТНОЕ ФОТО ⟩ Новая пара? Известный эстонский музыкант опубликовал жаркие снимки с подружкой

В октябре прошлого года музыкант Артем Савицкий и его новая спутница попали под прицел фотокамер, когда посетили премьеру мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» в концертном зале Alexela.

Но тогда Артем был немногословен. «Приглашение пришло на двоих, и тогда возникла идея взять с собой Кертту. Мы хорошо ладим и проводим много времени вместе, но я пока не стал бы говорить об отношениях».

Теперь музыкант публикует в социальных сетях фотографии из Мексики. «Хороший день», - подписал он снимки, на которых он позирует с Кертту.

«Рада видеть, что вы делаете маленькие шаги к семейной жизни! Я буду ждать вас», - прокомментировала пост лицо телеканала Хеэлия Силламаа. «Увидимся на родительском собрании», - шутливо ответил Артем.

Кертту, изучающая журналистику в Таллиннском университете, сказала тогда, что у нее и Артема схожее чувство юмора. «Мне нравится проводить с ним время, потому что нам никогда не бывает скучно, никогда не бывает спокойно, - уверяет девушка. - У нас схожее чувство юмора, и проводить время вместе нам очень весело, и мне с ним хорошо».

Кертту также приняла участие в съемках клипа на последнюю песню группы Aртема Forums. Уже тогда существовали предположения, что между молодыми людьми есть определенная искра. «Должен согласиться, у нас с Кертту действительно химия», - смеялся тогда Артем.