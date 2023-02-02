ВИДЕО ⟩ В новом эпизоде Масяня заговорила на украинском, выплачивает проценты на репарации, а РФ распалась на части

В новом эпизоде, события которого происходят в 2050 году, герои мультфильма играют в компьютерную игру «Бахмут 3» и «всегда за ВСУ», потому что «за рашистов одни только индусы играют и китайцы».

Страна-агрессор РФ распалась на части, при этом «от Московии все строго отгорожены из-за агрессивности», а единственным плюсом для тех, кто там остался, является то, что «больше не загребут в армию», потому что «на территории империи никаких армий больше нет».