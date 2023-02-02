Проживающий в Израиле российский мультипликатор Олег Куваев, автор мультфильмов о приключениях Масяни 1 февраля выпустил новый эпизод с ее участием. Ролик под названием «Масяня 2050» опубликован на YouTube-канале Masyanya Kuvaeva.
ВИДЕО ⟩ В новом эпизоде Масяня заговорила на украинском, выплачивает проценты на репарации, а РФ распалась на части
В новом эпизоде Масяня заговорила на украинском, выплачивает проценты на репарации, а РФ распалась на части
В новом эпизоде, события которого происходят в 2050 году, герои мультфильма играют в компьютерную игру «Бахмут 3» и «всегда за ВСУ», потому что «за рашистов одни только индусы играют и китайцы».
Страна-агрессор РФ распалась на части, при этом «от Московии все строго отгорожены из-за агрессивности», а единственным плюсом для тех, кто там остался, является то, что «больше не загребут в армию», потому что «на территории империи никаких армий больше нет».
Сама Масяня после распада РФ живет в стране Ингрия, «исправно платит проценты на репарацию», а выехать может только в Финляндию, да и то «на перевоспитательные работы», пишет gordonua.com.
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