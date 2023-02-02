ТНТ вырезал кадры с Ургантом и Галкиным из фильма 2019 года

Телеканал ТНТ отцензурил псевдонаучный фильм «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона». В Сети обратили внимание, что в новой версии фильм 2019 года лишился сцен с Иваном Ургантом и Максимом Галкиным.

В юмористической картине Ургант и Галкин были задействованы в маленьких сценах. В оригинальной версии фильма они остались. Удалили из фильма и Ларису Рубальскую с «крамольными словами». «Нам партия скажет направо, мы сразу направо пойдём. На правое дело идём мы направо, а скажут - налево пойдём», – говорит Рубальская.