ТНТ вырезал кадры с Ургантом и Галкиным из фильма 2019 года
Телеканал ТНТ отцензурил псевдонаучный фильм «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона». В Сети обратили внимание, что в новой версии фильм 2019 года лишился сцен с Иваном Ургантом и Максимом Галкиным.
В юмористической картине Ургант и Галкин были задействованы в маленьких сценах. В оригинальной версии фильма они остались. Удалили из фильма и Ларису Рубальскую с «крамольными словами». «Нам партия скажет направо, мы сразу направо пойдём. На правое дело идём мы направо, а скажут - налево пойдём», – говорит Рубальская.
В Сети уже высмеяли позицию ТНТ, отметив, что «враг обезврежен». «А Ургант в чем провинился?!»; «Когда вырезают из российского кино, это даже лучше для самих актеров»; «Такими темпами скоро все знаменитости в РФ станут иноагентами», - пишут комментаторы.