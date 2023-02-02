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Роману Костомарову грозит ампутация пальцев

Limon.ee
Роману Костомарову грозит ампутация пальцев
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Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото: Raigo Pajula

По словам специалистов, основной проблемой в восстановлении Костомарова остается сепсис, пишет Topnews.

В Сети продолжают обсуждать состояние здоровья известного фигуриста Романа Костомарова. Напомним, что известный спортсмен сейчас находится в реанимации в больнице в Коммунарке с тяжелой пневмонией.

Состояние здоровья Романа Костомарова начинает улучшаться, и врачи фиксируют положительную динамику. По слухам, фигурист пришел в себя, но пока говорить о выписке рано.

К тому же в медицинских кругах заговорили о серьезном осложнении, которое грозит Роману Костомарову ампутацией конечностей. «Некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках скорее всего будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий», – отметил собеседник издания StarHit.

Пока что организм Романа Костомарова не готов к операции, но врачи продолжают контролировать его состояние и следить за анализами.

Также источник отметил, что Романа Костомарова могут затем отправить на реабилитацию в Германию, и сейчас ведутся переговоры с западными клиниками. По информации СМИ, в состоянии здоровья Романа Костомарова зафиксированы серьезные проблемы.

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