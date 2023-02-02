По словам специалистов, основной проблемой в восстановлении Костомарова остается сепсис, пишет Topnews.
Роману Костомарову грозит ампутация пальцев
Состояние здоровья Романа Костомарова начинает улучшаться, и врачи фиксируют положительную динамику. По слухам, фигурист пришел в себя, но пока говорить о выписке рано.
К тому же в медицинских кругах заговорили о серьезном осложнении, которое грозит Роману Костомарову ампутацией конечностей. «Некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках скорее всего будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий», – отметил собеседник издания StarHit.
Пока что организм Романа Костомарова не готов к операции, но врачи продолжают контролировать его состояние и следить за анализами.
Также источник отметил, что Романа Костомарова могут затем отправить на реабилитацию в Германию, и сейчас ведутся переговоры с западными клиниками. По информации СМИ, в состоянии здоровья Романа Костомарова зафиксированы серьезные проблемы.