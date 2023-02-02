Эстонский астролог Кристина Иванова дает советы, как жить в феврале каждому знаку Зодиака

Особенного оживления следует ожидать представителям знаков Воздуха: Близнецам, Весам и Водолеям. Время волевых решений и дел, не терпящих отлагательств продлится аж до конца марта. Если осенью прошлого года вы сталкивались с обстоятельствами непреодолимой силы или необходимостью решать сложные вопросы, то уже начиная с февраля ситуация будет выглядеть гораздо позитивнее. Главное, не полагаться на слепую удачу, а все-таки держать под контролем то, что для вас действительно значимо.