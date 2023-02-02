Второй месяц этого года будет гораздо динамичнее первого. Поскольку две планеты, двигающие прогресс, вышли из ретроградного движения, можно ожидать, что дела, вставшие на паузу еще в середине октября прошлого года, сдвинутся с мертвой точки.
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Эстонский астролог Кристина Иванова дает советы, как жить в феврале каждому знаку Зодиака
Эстонский астролог Кристина Иванова дает советы, как жить в феврале каждому знаку Зодиака
Особенного оживления следует ожидать представителям знаков Воздуха: Близнецам, Весам и Водолеям. Время волевых решений и дел, не терпящих отлагательств продлится аж до конца марта. Если осенью прошлого года вы сталкивались с обстоятельствами непреодолимой силы или необходимостью решать сложные вопросы, то уже начиная с февраля ситуация будет выглядеть гораздо позитивнее. Главное, не полагаться на слепую удачу, а все-таки держать под контролем то, что для вас действительно значимо.
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