Американская певица Бейонсе 1 февраля в Instagram сообщила, что в 2023 году отправляется в мировой тур под названием «Ренессанс», пишет Гордон.
Из Таллинна – пара часов: Бейонсе объявила о мировом концертном туре, облачившись в лиф и стринги с кристаллами
Из Таллинна – пара часов: Бейонсе объявила о мировом концертном туре, облачившись в лиф и стринги с кристаллами
На сайте артистки сообщается, что первое выступление состоится 5 мая 2023 года в Стокгольме, Швеция, а завершится тур в октябре в Новом Орлеане, США.
На концертной афише Бейонсе запечатлена верхом на стальной лошади. Она позирует в кадре в лифе и стрингах, украшенных кристаллами. Певица дополнила образ шляпой и сапогами с бахромой.
Бейонсе – 28-кратная обладательница премии "Грэмми", исполнительница песен в стиле R'n'B и хип-хоп. Певица замужем за Jay-Z с 2008 года. Пара воспитывает троих детей – восьмилетнюю дочь и трехлетних двойняшек.