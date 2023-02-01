Из Таллинна – пара часов: Бейонсе объявила о мировом концертном туре, облачившись в лиф и стринги с кристаллами

На сайте артистки сообщается, что первое выступление состоится 5 мая 2023 года в Стокгольме, Швеция, а завершится тур в октябре в Новом Орлеане, США.

На концертной афише Бейонсе запечатлена верхом на стальной лошади. Она позирует в кадре в лифе и стрингах, украшенных кристаллами. Певица дополнила образ шляпой и сапогами с бахромой.