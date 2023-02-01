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Из Таллинна – пара часов: Бейонсе объявила о мировом концертном туре, облачившись в лиф и стринги с кристаллами

Limon.ee
Из Таллинна – пара часов: Бейонсе объявила о мировом концертном туре, облачившись в лиф и стринги с кристаллами
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Бейонсе.
Бейонсе. Фото: MARIO ANZUONI

Американская певица Бейонсе 1 февраля в Instagram сообщила, что в 2023 году отправляется в мировой тур под названием «Ренессанс», пишет Гордон.

На сайте артистки сообщается, что первое выступление состоится 5 мая 2023 года в Стокгольме, Швеция, а завершится тур в октябре в Новом Орлеане, США.

На концертной афише Бейонсе запечатлена верхом на стальной лошади. Она позирует в кадре в лифе и стрингах, украшенных кристаллами. Певица дополнила образ шляпой и сапогами с бахромой.

Бейонсе – 28-кратная обладательница премии "Грэмми", исполнительница песен в стиле R'n'B и хип-хоп. Певица замужем за Jay-Z с 2008 года. Пара воспитывает троих детей – восьмилетнюю дочь и трехлетних двойняшек.

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