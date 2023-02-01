Второй инфаркт за два года: Игорю Николаеву установили стенты после недавнего приступа

По сообщениям СМИ, недавний инфаркт – второй для артиста за последние два года. Сейчас музыканту провели коронарографию, чтобы оценить степень серьезности ситуации, а также стентирование, которое помогает расширить сосуды сердца и восстановить кровоток. Звезда продолжает находиться под вниманием врачей.

Напомним, что серьезные проблемы со здоровьем у исполнителя хита «Выпьем за любовь» начались в 2020-ом. Тогда Николаеву диагностировали воспаление легких. Лечение артист проходил в знаменитой Коммунарке.

Восстановление после недуга было непростым. Певец заметно набрал вес, потерял прежний лоск. К счастью, Игорь Юрьевич отрицает серьезные проблемы со здоровьем. Вчера музыкант вышел на связь с поклонниками и рассказал, что чувствует себя намного лучше, чем пишут в Сети.