Вчера Игорь Николаев попал в больницу с подозрением на инфаркт. Позже специалисты подтвердили неприятный диагноз, пишет Стархит.
Второй инфаркт за два года: Игорю Николаеву установили стенты после недавнего приступа
По сообщениям СМИ, недавний инфаркт – второй для артиста за последние два года. Сейчас музыканту провели коронарографию, чтобы оценить степень серьезности ситуации, а также стентирование, которое помогает расширить сосуды сердца и восстановить кровоток. Звезда продолжает находиться под вниманием врачей.
Напомним, что серьезные проблемы со здоровьем у исполнителя хита «Выпьем за любовь» начались в 2020-ом. Тогда Николаеву диагностировали воспаление легких. Лечение артист проходил в знаменитой Коммунарке.
Восстановление после недуга было непростым. Певец заметно набрал вес, потерял прежний лоск. К счастью, Игорь Юрьевич отрицает серьезные проблемы со здоровьем. Вчера музыкант вышел на связь с поклонниками и рассказал, что чувствует себя намного лучше, чем пишут в Сети.
«Дорогие мои подписчики! Спешу сообщить, что информация в СМИ о моем критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах! Благодарю всех, кто беспокоился обо мне, за поддержку и добрые слова!» – писал артист.