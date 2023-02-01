А КАК ПУТЕШЕСТВУЕШЬ ТЫ? ⟩ «Мои туристы – подкаблучники»: создатель авторских путешествий раскрыла карты эксклюзивных туров

«Лимонад-шоу» – это возможность откровенно обсудить вечернюю тему вместе с ведущей подкаста Викторией Соломончук. Задавать свои вопросы гостю и дозваниваться в прямой эфир портала сможет каждый наш читатель.

Тема вечера в среду, 1 февраля: «Авторские туры, самостоятельный туризм или путешествия по путевке?».

В гостях онлайн-подкаста – Ирина, автор эксклюзивных путешествий, чье хобби переросло в полноценную работу. Однако, по словам Ирины, это не дело всей ее жизни: сейчас она учится на сексолога и, возможно, в будущем, направление ее жизни изменится.

– Как ты пришла к созданию авторских туров?

– Это хобби, которое переросло в работу. По началу это не приносило мне доходов, но потом появился спрос и это стало моим основным родом деятельности. Я создавала туры для себя, потом стали просить об этом друзья, друзья друзей и после этого я вышла на Москву, откуда у меня появились VIP-клиенты, которые просили не только составить им тур, но и сопровождать их.

– Почему ты, а не устоявшийся туроператор?