В гостях онлайн-подкаста «Лимонад-шоу» – Ирина, автор и организатор эксклюзивных туров «Каблуки в полете». Целый час, с 19:00, мы будем обсуждать всё, что касается путешествий и туров, выясним полезные для каждого туриста лайфхаки и поговорим о сложностях организационных моментов.
А КАК ПУТЕШЕСТВУЕШЬ ТЫ? ⟩ «Мои туристы – подкаблучники»: создатель авторских путешествий раскрыла карты эксклюзивных туров
«Лимонад-шоу» – это возможность откровенно обсудить вечернюю тему вместе с ведущей подкаста Викторией Соломончук. Задавать свои вопросы гостю и дозваниваться в прямой эфир портала сможет каждый наш читатель.
Тема вечера в среду, 1 февраля: «Авторские туры, самостоятельный туризм или путешествия по путевке?».
В гостях онлайн-подкаста – Ирина, автор эксклюзивных путешествий, чье хобби переросло в полноценную работу. Однако, по словам Ирины, это не дело всей ее жизни: сейчас она учится на сексолога и, возможно, в будущем, направление ее жизни изменится.
– Как ты пришла к созданию авторских туров?
– Это хобби, которое переросло в работу. По началу это не приносило мне доходов, но потом появился спрос и это стало моим основным родом деятельности. Я создавала туры для себя, потом стали просить об этом друзья, друзья друзей и после этого я вышла на Москву, откуда у меня появились VIP-клиенты, которые просили не только составить им тур, но и сопровождать их.
– Почему ты, а не устоявшийся туроператор?
– Ко мне приходят за сервисом. Я продумываю все до мельчайших моментов, забочусь о туристах и сопровождаю от начала тура, до его завершения. Это практически индивидуальный подход, консьерж-сервис 24/7. Я даже продумываю остановки на туалет, а при организации трансфера и автобусных экскурсий у местных гидов и транспортных компаний требую полный пакет фотографий, вплоть до каждого кресла в автобусе. Я настолько дотошна, что мне кажется, местные гиды и агенты меня терпеть не могут.
Мои девочки всегда окружены заботой и вниманием. У меня шестьдесят процентов участниц постоянно ездят в разные туры со мной, и нежно называют себя «подкаблучниками».
Есть интересная тема? Владеете тайной информацией, являетесь экспертом в какой-либо захватывающей теме? Хотите обсудить волнующий вопрос? Пишите письма на адрес: info@limon.ee с пометкой ЛИМОНАД-ШОУ в заголовке.
– Что самое сложное в твоей работе?
– Создать атмосферу между девочками, чтобы было душевно, как одна семья. Постоянно поддерживать позитивное настроение. Я получаю колоссальное удовольствие, когда я узнаю, что девочки после путешествия продолжают дружить и общаться годами после нашего тура.
Крайне редко бывает так, что что-то идет не по плану. Подобные ситуации очень стрессовые, но я не подаю вида, ведь девочки не должны касаться проблем. Однажды нам отменили рейс, а следующий был только через 3 дня, но я не растерялась и удалось отправила девчонок в Стамбул, так у девочек появилось еще три бонусных дня отпуска с оплачиваемым жильем, питанием и экскурсиями.
Кстати, из своего личного опыта: больше никогда не буду организовывать туры в Азербайджан. Очень трудно мне давались. Люди там постоянно пытались меня развести, обмануть на каждом шагу. Организовать какие-то мероприятия без дополнительных взяток на местах было невозможно: бронируешь в ресторане конкретный столик, тебе дают другой, постоянно приходилось держать ухо востро, договариваться.
– Сколько раз нужно посетить страну, чтобы сделать качественный тур?
– Есть некоторые страны, в которых я еще не была, но очень хочу организовать туда путешествие – в таком случае я беру в соавторы того, у кого уже имеется опыт и компетенция по данному направлению, тот, кто давно в сфере туров и бывал в интересующем меня месте.
– Есть ли ограничения на покупку твоих туров?
– Единственное ограничение в моих турах это возраст – детей я не беру: исключение, когда мама просится поехать со взрослой дочерью. Отличный возраст для моих путешествий 25-70 лет. Сейчас самой старшей участнице 71 год.
Главное, чтобы человек был адекватным. Хоть у меня и не было такого опыта, но я готова к таким ситуация, что прийдется возвращать деньги людям, если увижу, что человек не разделяет наших общих ценностей.
– Что выбрать: авторские туры, самостоятельный туризм или путешествия по путевке?
– Если вы не любите чужие компании и не любите составлять туры, то вам в турфирму за пакетным туром. Если любите организовывать, то создавайте свой собственный тур с удовольствием, ну, а если гонитесь за сервисом и классной компанией, то вам ко мне.