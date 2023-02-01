ВИДЕО ⟩ «Фантазия, что Bolt летают!» Автомобиль, столкнувшийся с автобусом, влетел в уличный столб

В ночь на среду в 21:47 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Мустакиви-теэ в Ласнамяэ.

«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с городским автобусом. В результате столкновения легковой автомобиль на скорости перевернулся и влетел в столб», – сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.

Установлено, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. В аварии никто не пострадал.

ДТП в Ласнамяэ на шоссе Мустакиви. Фото: Facebook/Juri Fadejev

«Как у них это получается?» – недоумевает пользователь Facebook под размещенной в соцсети фотографией. «Фантазируют, что Bolt летают», – пошутил другой. «Во сколько обошлась поездка?» – спросил третий.

Урмет Тамбре также поделился видео инцидента в Twitter.

Punane tuli peatab ühel või teisel viisil. Vali esimene - peatu ise. #kriminalist #opjuht pic.twitter.com/rje1ST2v3k — Urmet Tambre (@UrmetTambre) February 1, 2023

Хенрико Аэр, глава Bolt Drive Eesti, сообщил редакции в начале января, что условия использования Bolt Drive предусматривают, что Bolt выбирает партнера для ремонта, который оценивает размер ущерба, в случае повреждения автомобиля.