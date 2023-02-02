День порадует удачными совпадениями, приятными событиями и хорошими новостями. Нельзя сказать, что пройдет он совершенно беззаботно, но справиться с накопившимися делами будет проще, чем вы ожидали, а получить нужный результат удастся быстрее, пишет Дворец.
Гороскоп на 2 февраля для всех знаков Зодиака
Многим пригодится умение ладить с людьми, быстро находить подход к новым знакомым. Деловые переговоры будут не только эффективнее, но и приятнее, если проводить их в непринужденной обстановке. Вторая половина дня подойдет для решения финансовых вопросов, заключения сделок.
Овен
День отлично подойдет для деловых переговоров, обсуждения рабочих вопросов. Сегодня к вам прислушаются даже те, кто прежде интересовался исключительно собственным мнением. Не исключено, что предложат поддержку люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Они станут не только надежными союзниками, но и хорошими друзьями. Останется время и для отдыха. Стоит запланировать что-то необычное: яркие впечатления вам не помешают. Не бойтесь ответить согласием на совершенно неожиданное предложение или заняться новым делом.
Телец
Дел может оказаться больше, чем вы ожидали, и наверняка придется думать о многих вещах сразу, решать несколько вопросов одновременно. Это будет даваться нелегко, но вы справитесь. Помогут опыт и уверенность в своих силах. Вы не станете тратить время на сомнения, переживания и долгие обсуждения, просто примете верные решения и воплотите их в жизнь. Вероятны неожиданные встречи. Они могут натолкнуть вас на какие-то интересные мысли, помочь по-иному взглянуть на то, что прежде казалось очевидным. Некоторые Тельцы поймут, что пришло время изменить планы.
Близнецы
Не все сразу получится так, как хотелось бы. Возможны какие-то мелкие неудачи, досадные недоразумения. Но переживать не нужно: влияние позитивных тенденций со временем наберет силу, и вскоре вы обязательно добьетесь успеха. Нежелательна спешка там, где дело касается работы или бизнеса. Тут верные решения не всегда будут очевидными, вам потребуется время, чтобы все обдумать. Важной будет поддержка близких, и нет сомнений в том, что вы ее получите. Вторая половина дня подойдет для откровенных разговоров о том, что важно для вас и дорогих вам людей.
Рак
День будет насыщенным. Вам нужно будет многое успеть, но не сразу удастся решить, за что браться в первую очередь. К запланированным делам неожиданно добавятся совершенно новые задачи, и не всегда они будут простыми. Старайтесь действовать последовательно: едва ли сегодня вам легко будет решать несколько вопросов сразу. Постарайтесь найти время для хобби или какого-то нового интересного занятия. Рутинные дела сегодня кажутся особенно скучными, немного разнообразия не помешает. Будет шанс познакомиться и подружиться с людьми, разделяющими ваши увлечения.
Лев
Непросто будет сохранять самообладание. Окружающие сегодня могут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела. Порой это будет раздражать не на шутку. Вы постараетесь сгладить острые углы, избежать конфликтов. Удастся сохранить хорошие отношения со всеми, но настроение все же может испортиться. День отлично подойдет для решения финансовых вопросов. Во всем, что касается денег, вы можете полагаться на интуицию: ее подсказки будут очень точными. В личных отношениях не все будет складываться гладко, но серьезных проблем не возникнет и здесь.
Дева
День отлично подойдет для поиска союзников, единомышленников и деловых партнеров. Вы быстро найдете общий язык с самыми разными людьми, сможете договориться даже с теми, кто совсем на вас не похож. Решительность поможет быстро справиться с решением сложной профессиональной задачи. Эта победа не останется незамеченной, вскоре вы получите интересные предложения. Хорошо пройдут встречи с друзьями, а также какие-то домашние мероприятия. Неважно, планировали ли вы семейный праздник заранее или просто кто-то неожиданно заглянул на огонек. В любом случае все отлично проведут время.
Весы
Лучше не откладывать надолго серьезные дела. Принимайтесь за них с самого утра, так у вас будет гораздо больше шансов добиться успеха, справиться со сложными задачами. Важные вопросы тоже лучше обсуждать до обеда: так будет гораздо проще найти решения, которые понравятся всем. Вторая половина дня отлично подойдет для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Развлекайтесь, думайте о приятных вещах, общайтесь с людьми, которые вас понимают. Сейчас это не только радует, но и приносит ощутимую пользу.
Скорпион
Скучать не придется. Сегодня вас ждут интересные дела, приятные встречи, увлекательные разговоры и удивительные совпадения. Правда, из-за всего перечисленного непросто будет действовать по плану: ситуация будет меняться слишком быстро и придется импровизировать. Но когда это вас пугало? Многие Скорпионы сегодня найдут неожиданное применение своим талантам или научатся тому, что вскоре обязательно пригодится. Там, где нужны фантазия и творческий подход, вам не будет равных. А вот с делами, требующими аккуратности и сосредоточенности, справиться будет несколько труднее.
Стрелец
Прислушивайтесь к интуиции: именно ее подсказки сегодня будут особенно полезны. О советах со стороны этого сказать нельзя, потому что они скорее собьют с толку, чем помогут. Встреча со старым знакомым может повлиять на ваши планы. Возможно, вы поймете, что неправильно расставили приоритеты, и начинать нужно совершенно не с того, что раньше казалось самым срочным. Вероятны незапланированные расходы. Напрасными они не будут: вы потратите деньги на то, что действительно нужно. Правда, не все сразу с этим согласятся. Но вы вряд ли станете переживать из-за критических замечаний.
Козерог
День едва ли пройдет спокойно: он может принести какие-то неожиданные события, новости, которые потребуют немедленных решений. Вы не растеряетесь, быстро поймете, как лучше действовать. Об окружающих этого не скажешь. Сначала они могут сбивать вас с толку непрошенными советами, критиковать ваши действия, но чуть позже наверняка поймут, что вы поступаете правильно. Вторая половина дня – отличное время для встречи с родственниками, небольшого семейного праздника. Откровенный разговор поможет оставить в прошлом обиды, причиной которых было лишь недопонимание.
Водолей
Сегодня вы многого добьетесь, если не станете откладывать сложные дела. Едва ли удастся быстро достичь нужного результата, но вы достаточно терпеливы и не станете торопить события. Двигайтесь вперед медленно, старайтесь оценивать возможные последствия каждого шага; это позволит избежать многих неприятных моментов. Не исключено, что сегодня близким потребуется ваша поддержка. Старайтесь быть особенно внимательными к старшим родственникам: сегодня для них это важно. Возможны незапланированные расходы.
Рыбы
На первую половину дня лучше не планировать важных разговоров. В это время вам может быть сложно найти общий язык с другими людьми, понять, чего от вас ждут. К тому же некоторым Рыбам может быть свойственна раздражительность, которая неприятно удивит окружающих. Подождите немного. Вскоре после полудня настроение улучшится, к вам вернется обычное дружелюбие. Вероятны хорошие новости. Скорее всего, они будут касаться работы или ваших финансовых дел. Станет ясно, что вскоре все, из-за чего вы беспокоились, останется позади.