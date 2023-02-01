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Кайли Дженнер восхитила фанатов идеальной фигурой на пляжных фото

Limon.ee
Кайли Дженнер восхитила фанатов идеальной фигурой на пляжных фото
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Кайли Дженнер.
Кайли Дженнер. Фото: MICHAEL TRAN

Всего неделю назад 25-летняя миллиардерша покоряла своим откровенным образом Париж, а вчера уже была замечена выходящей из пены морской на островах Теркс и Кайкос, пишет Супер.

Как сообщает Daily Mail, на отдыхе Дженнер замечена в гордом одиночестве и черном бикини. Купальник без излишеств выгодно подчеркивал фигуру модели без единого несовершенства.

На снимках Кайли выглядит настолько идеально, что невольно закрадывается подозрение в случайности сделанных фото. Тем более уже не раз внимательные фанаты замечали, что даже на кадрах папарацци члены семейства Кардашьян выглядят на удивление хорошо.

И действительно, после недолгих раскопок оказалось, что снимки Кайли на островах сделаны персональным фотографом, работающим под ником SPW. Мастер «случайных» снимков явно поколдовал над реальными изображениями, а потом поделился публикациями таблоидов с этими кадрами в личном блоге.

Фото смотри ЗДЕСЬ!

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