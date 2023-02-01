Свой обеденный перерыв каждый использует по-своему, вот и популярный эстонский рэпер Томми Кэш был замечен в коплиском кафе за свежей порцией белков. А может это было только начало дня артиста?
Омлет на обед? Томми Кэша застукали в Копли на дорогом Porsche
Омлет на обед? Томми Кэша застукали в Копли на дорогом Porsche
Экстравагантный эстонский рэп-исполнитель Томми Кэш не может позволить себе остаться незамеченным и умудряется попасть под прицелы камер местных папарацци даже во время своего обеденного перерыва.
Музыкант на ярко-желтом 718 Porsche Boxter, стоимостью около 60 тысяч евро, был замечен у столичного кафе Ristikheina. Как стало известно журналистам, артист заказал яичницу-болтунью с беконом и грибами.
А какие блюда предпочитаете заказывать в кафе вы?
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