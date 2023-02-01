Ср, 1.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Омлет на обед? Томми Кэша застукали в Копли на дорогом Porsche

Limon.ee Таави Сепп
,
Омлет на обед? Томми Кэша застукали в Копли на дорогом Porsche
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Свой обеденный перерыв каждый использует по-своему, вот и популярный эстонский рэпер Томми Кэш был замечен в коплиском кафе за свежей порцией белков. А может это было только начало дня артиста?

Экстравагантный эстонский рэп-исполнитель Томми Кэш не может позволить себе остаться незамеченным и умудряется попасть под прицелы камер местных папарацци даже во время своего обеденного перерыва. 

Музыкант на ярко-желтом 718 Porsche Boxter, стоимостью около 60 тысяч евро, был замечен у столичного кафе Ristikheina. Как стало известно журналистам, артист заказал яичницу-болтунью с беконом и грибами.

А какие блюда предпочитаете заказывать в кафе вы? 

Томми Кэш посетил кафе "Ристихейна" в Пельгулинна
Томми Кэш посетил кафе "Ристихейна" в Пельгулинна Фото: Taavi Sepp
Ключевые слова
Наверх