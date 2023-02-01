Финская уборщица рассказала, как ей приходится выживать на зарплату 1800 евро в месяц

По данным профсоюза, объединяющего работников сферы обслуживания частного сектора (PAM), ситуация в сфере услуг в Финляндии вызывает беспокойство.

Результаты опросов показывают, что у сотрудников в этой сфере всё чаще возникают серьезные проблемы с финансами и они не справляются. Пандемия коронавируса привела к многочисленным увольнениям, а теперь кризис особенно сильно ударил по работникам с низкими доходами. Ясно только то, что ситуация действительно сложная», - сказал Олли Тойванен, главный экономист PAM.

По словам Тойванена, в основе проблем лежат низкие зарплаты и неадекватное рабочее время в секторе услуг.

Высокая текучка кадров является как причиной, так и следствием низкой заработной платы в сфере услуг. Они часто воспринимаются как временная деятельность, которая ослабляет рост производительности и организованность работников.

Руководство компании Kiinteistötyönantajat признается, что расходы на персонал составляют почти 80 процентов оборота их компании, что делает индустрию уборки низкодоходной отраслью.

По словам работодателей, они стараются организовать для своих сотрудников работу на полный рабочий день, но для этого необходимо, чтобы в пределах разумного расстояния было несколько клиентских объектов, чтобы смены не были слишком длинными.

В настоящее время PAM участвует в коллективных переговорах в нескольких областях.

Забастовка начнется через неделю или около того, если до этого времени не будет достигнуто соглашение.