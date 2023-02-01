«У меня всегда есть несколько яиц в холодильнике. Сейчас цена на яйца выросла настолько, что я вынуждена думать о том, стоит ли их покупать», - вздыхает 32-летняя Вийви из Финляндии.
Финская уборщица рассказала, как ей приходится выживать на зарплату 1800 евро в месяц
Вийви, проживающая в Коуволе, получает зарплату брутто в размере около 1700-1800 евро месяц в качестве уборщицы за полный рабочий день, включая премии. Вийви, которая живет с мужем, беспокоится о своем финансовом положении, сообщает издание Yle.
«Будущие счета за электроэнергию вызывают серьезную озабоченность. Сейчас мы можем себе это позволить, но что будет потом. Сколько денег останется до следующей зарплаты, которая также пойдет на уплату налогов?
В продуктовом магазине всегда нужно смотреть на цены, никогда не думаем о том, чтобы купить более дорогой сыр или вообще какой-либо сыр. Мы должны тщательно обдумывать все свои расходы, например, можем ли позволить себе навестить друзей, которые живут далеко», - говорит Вийви.
На досуг героиня сюжета не тратит ничего. У нее нет особых увлечений. Большая часть заработанных денег идет на жилье, машину мужа, еду, страховку и счета, например, за телефон. Вийви также ежемесячно выплачивает свой студенческий кредит.
«Да, это заставляет меня задуматься, смогу ли я когда-нибудь позволить себе частный дом, смогу ли я позволить себе детей или выйти замуж. Кажется, что никогда не будет оставаться столько денег, чтобы можно было еще и откладывать», - добавляет Вийви.
Многие люди, работающие в сфере обслуживания, сталкиваются с теми же проблемами. Рабочих часов мало, а на низкую зарплату приходится сводить концы с концами.
По данным профсоюза, объединяющего работников сферы обслуживания частного сектора (PAM), ситуация в сфере услуг в Финляндии вызывает беспокойство.
Результаты опросов показывают, что у сотрудников в этой сфере всё чаще возникают серьезные проблемы с финансами и они не справляются. Пандемия коронавируса привела к многочисленным увольнениям, а теперь кризис особенно сильно ударил по работникам с низкими доходами. Ясно только то, что ситуация действительно сложная», - сказал Олли Тойванен, главный экономист PAM.
По словам Тойванена, в основе проблем лежат низкие зарплаты и неадекватное рабочее время в секторе услуг.
Высокая текучка кадров является как причиной, так и следствием низкой заработной платы в сфере услуг. Они часто воспринимаются как временная деятельность, которая ослабляет рост производительности и организованность работников.
Руководство компании Kiinteistötyönantajat признается, что расходы на персонал составляют почти 80 процентов оборота их компании, что делает индустрию уборки низкодоходной отраслью.
По словам работодателей, они стараются организовать для своих сотрудников работу на полный рабочий день, но для этого необходимо, чтобы в пределах разумного расстояния было несколько клиентских объектов, чтобы смены не были слишком длинными.
В настоящее время PAM участвует в коллективных переговорах в нескольких областях.
Забастовка начнется через неделю или около того, если до этого времени не будет достигнуто соглашение.
Вийви работает уборщицей в службе недвижимости с подросткового возраста. В возрасте 16 лет она устроилась на летнюю работу. Во время учебы она работала уборщицей на каникулах, в выходные дни и по вечерам. Она изучала две другие профессии, но не смогла найти работу по своей специальности, поэтому осталась работать уборщицей.
Наша героиня сюжета трудится с полной нагрузкой, но объекты меняются каждый день. У нее нет постоянной работы, например, она убирала как операционные, так и производственные помещения.
Вийви иногда задумывалась о том, чтобы найти вторую работу, чтобы увеличить свой доход. Однако ей очень нравится работа. Она разнообразна, и люди, с которыми она работает, и клиенты замечательные. Почему она должна менять профессию только потому, что ей не хватает денег на жизнь?
«Я даже не ожидаю дохода в миллион долларов, просто прожиточный минимум. Чтобы мне не пришлось идти в магазин и думать, купить ли мне более дешевую буханку хлеба или можно купить чуть более дорогую», - говорит Вийви.