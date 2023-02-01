Умерла подруга Елизаветы II, которая помогала ей оставаться инкогнито и делать запретные вещи

С королевой леди Анна была знакома с детства: юные обладательницы голубых кровей подружились, когда они вместе были в отряде девочек-гидов на территории Букингемского дворца. Королева всю жизнь ласково называла подругу Микки. Кроме того, муж леди Анны лорд Рупер Нэвилл служил личным казначеем и секретарем супруга Елизаветы II – принца Филиппа. Известно, что монархи часто останавливались в доме у Нэвиллов и ездили в близлежащий Брайтон, чтобы инкогнито сходить в театр.