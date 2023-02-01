Леди Анна Камилла Эвелин Нэвилл скончалась на 98-м году жизни, пишет Daily Mail. Она была известна как самая «озорная» компаньонка королевы, поскольку помогала ей тайно выходить в люди, пишет Супер.
Умерла подруга Елизаветы II, которая помогала ей оставаться инкогнито и делать запретные вещи
С королевой леди Анна была знакома с детства: юные обладательницы голубых кровей подружились, когда они вместе были в отряде девочек-гидов на территории Букингемского дворца. Королева всю жизнь ласково называла подругу Микки. Кроме того, муж леди Анны лорд Рупер Нэвилл служил личным казначеем и секретарем супруга Елизаветы II – принца Филиппа. Известно, что монархи часто останавливались в доме у Нэвиллов и ездили в близлежащий Брайтон, чтобы инкогнито сходить в театр.
«Королеве нравится проверять, сможет ли она остаться незаметной вне королевского окружения. Однажды ей удалось встать в очередь в билетную кассу. В другой вечер, когда толпа заполнила фойе театра, менеджер узнал среди людей Микки Нэвилл и вдруг понял, что рядом с ней, наслаждаясь этой давкой, стоит королева Елизавета», – цитирует Daily Mail статью про дружбу Микки и Елизаветы.
Похороны леди Анны состоятся на следующей неделе. Ожидается, что проститься с близкой подругой Елизаветы II придут высокопоставленные члены королевской семьи.