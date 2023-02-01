Британский рок-певец Оззи Осборн, один из основателей и участник группы Black Sabbath, объявил в Twitter о прекращении гастрольной деятельности. Причиной этого решения стала полученная в 2019 году травма позвоночника.
Оззи Осборн объявил о прекращении концертной деятельности
Осборн напомнил поклонникам, что в феврале 2019 года получил травму позвоночника. Он пояснил, что четыре года стремился вернуться на сцену, перенес ряд операций, прошел лечение при помощи новейшей кибернетической технологии HAL.
«Мой голос в отличном состоянии. Однако мое тело физически все еще очень слабо», - подчеркнул музыкант.
Рок-певец признался, что даже не мог себе представить подобного завершения карьеры.
Уточняется, что турне No More Tours II (созвучно с названием альбома Осборна 1991 года No More Tears) должно было пройти еще в 2017 году, однако несколько раз переносилось из-за слабого здоровья исполнителя.
Напомним, что Джон Майкл Осборн (настоящее имя музыканта) снискал мировую известность в составе рок-группы Black Sabbath. Сольно и в составе коллектива он дал свыше 2,5 тыс. концертов.