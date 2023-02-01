КАК ТАК? ⟩ Прошла любовь, завяли помидоры: эстонская Бейонсе разводится с мужем

Блогер Кристина Пяртельпоэг сообщила, что ее брак, длившийся более двух лет, распался. «Мы с Сиймом разводимся, мне так странно говорить об этом вслух», объявила Кристина и тяжело вздохнула.
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Кристина Пяртельпоэг объявила в последнем выпуске своего подкаста, что ее брак с Сиймом распался. «Мы вместе пришли к решению, что наш брак просто не работает, ничего не могу сказать. Сийм не публичная личность, и наши отношения никогда не были публичными... Я скорее держала их вдалеке от общественности», – описала Кристина свой брак.
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