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КАК ТАК? ⟩ Прошла любовь, завяли помидоры: эстонская Бейонсе разводится с мужем

Геттер Трумси
Прошла любовь, завяли помидоры: эстонская Бейонсе разводится с мужем
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Блогер Кристина Пяртельпоэг.
Блогер Кристина Пяртельпоэг. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Блогер Кристина Пяртельпоэг сообщила, что ее брак, длившийся более двух лет, распался. «Мы с Сиймом разводимся, мне так странно говорить об этом вслух», объявила Кристина и тяжело вздохнула.

Кристина Пяртельпоэг объявила в последнем выпуске своего подкаста, что ее брак с Сиймом распался. «Мы вместе пришли к решению, что наш брак просто не работает, ничего не могу сказать. Сийм не публичная личность, и наши отношения никогда не были публичными... Я скорее держала их вдалеке от общественности», – описала Кристина свой брак.

Бывшая радиоведущая призналась, что во время их отношений и совместной жизни она уважал желания возлюбленного и мало показывала его в своих аккаунтах в социальных сетях. «Я предпочитала держать наши отношения в тайне, и поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности причин разрыва», – сказала она, добавив, что рассказала бы о причинах, если бы это касалось только ее.

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