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Украинский город ведьм, где фраза «У тебя завтра х*й стоять уже не будет!» оказалась спасительной

Limon.ee
Украинский город ведьм, где фраза «У тебя завтра х*й стоять уже не будет!» оказалась спасительной
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Конотопская ведьма. Снимок иллюстративный.
Конотопская ведьма. Снимок иллюстративный. Фото: T.Den_Team/Shutterstock

Финские журналисты прошли непростой путь по длинной извилистой дороге через поля, добираясь до украинского города Конотоп, расположенного неподалеку от украинско-российской границы. Сотрудники СМИ проделали серьезную работу, хорошенько ознакомились с легендами про местных ведьм, а также повстречали их на своем пути, пишет Elu24

Украинские ведьмы, как известно, живут в Сумской области, недалеко от российской границы. Многие считают, что именно благодаря им город пережил столетия войн без крупных катастроф и разрушений. Легенда гласит, что в давние времена самые могущественные ведьмы создали щит, чтобы защитить город от несчастья.

Финны заметили, что люди здесь сохраняют спокойствие и занимаются своими повседневными делами, несмотря на то, что был слышен сигнал воздушной тревоги. Было ли это совпадением или они действительно верят, что ведьмы защищают их?

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