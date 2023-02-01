Финские журналисты прошли непростой путь по длинной извилистой дороге через поля, добираясь до украинского города Конотоп, расположенного неподалеку от украинско-российской границы. Сотрудники СМИ проделали серьезную работу, хорошенько ознакомились с легендами про местных ведьм, а также повстречали их на своем пути, пишет Elu24.
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Украинский город ведьм, где фраза «У тебя завтра х*й стоять уже не будет!» оказалась спасительной
Украинский город ведьм, где фраза «У тебя завтра х*й стоять уже не будет!» оказалась спасительной
Украинские ведьмы, как известно, живут в Сумской области, недалеко от российской границы. Многие считают, что именно благодаря им город пережил столетия войн без крупных катастроф и разрушений. Легенда гласит, что в давние времена самые могущественные ведьмы создали щит, чтобы защитить город от несчастья.
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