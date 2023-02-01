Украинские ведьмы, как известно, живут в Сумской области, недалеко от российской границы. Многие считают, что именно благодаря им город пережил столетия войн без крупных катастроф и разрушений. Легенда гласит, что в давние времена самые могущественные ведьмы создали щит, чтобы защитить город от несчастья.

Финны заметили, что люди здесь сохраняют спокойствие и занимаются своими повседневными делами, несмотря на то, что был слышен сигнал воздушной тревоги. Было ли это совпадением или они действительно верят, что ведьмы защищают их?