ЭТО СПРАВЕДЛИВО? ⟩ Суд постановил: за кровавую драку на празднике маклер со стажем должна выплатить кругленькую сумму

Криста Ыйгус (35), успешный оценщик недвижимости, предстала перед судом в первой половине января. Причиной стала вышедшая из-под контроля в апреле 2021 года вечеринка по случаю дня рождения, которая, по словам потерпевшей Герли, длилась почти до четырех утра, и где Криста ударила ее бокалом по лицу.

«Криста вошла в комнату и упала, я отправила сообщение подруге в Snapchat, что хочу уйти отсюда. После этого Кристу попросили подняться на второй этаж, чтобы отдохнуть, что она и сделала, но вскоре снова спустилась», – описала в суде кровавый день рождения потерпевшая.