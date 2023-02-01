ЭТО СПРАВЕДЛИВО? ⟩ Суд постановил: за кровавую драку на празднике маклер со стажем должна выплатить кругленькую сумму

Агент по недвижимости Криста Ыйгус, которая подралась на дне рождения, затянувшемся до раннего утра, в среду была осуждена Тартуским уездным судом. Маклер, изначально отрицавшая умышленное причинение вреда, не удовлетворена приговором и намерена его обжаловать, пишет Elu24.
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Криста Ыйгус (35), успешный оценщик недвижимости, предстала перед судом в первой половине января. Причиной стала вышедшая из-под контроля в апреле 2021 года вечеринка по случаю дня рождения, которая, по словам потерпевшей Герли, длилась почти до четырех утра, и где Криста ударила ее бокалом по лицу.
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