Держащая в тайне нового возлюбленного эстонская виолончелистка: уже пожинаю плоды своей откровенности

Виолончелистка Сильвия Ильвес в Facebook удивилась тому, что общественность очень интересуется ее загадочным возлюбленным. «Кто этот очередной загадочный мужчина в моей жизни? Пусть это останется в тайне, вы уже слишком много знаете, а я пожинаю плоды своей откровенности», – констатирует Сильвия.

Она продолжила, поднимая вопрос, который, кажется, нацелен на ее критиков. «Но я горжусь собой, что мне удалось долгое время скрывать этот прекрасный, новый период перемен в моей жизни, который для общественности... остается в тайне?»

Сильвия приводит в пример возмущения критиков: «Расти детей, живи своей жизнью и играй на инструменте!» При этом она называет критиков деревенщинами, которые не знают, как это здорово снова насладиться после многих расставаний теми прекрасными чувствами, которыми ее осыпают.

«И эти деревенщины, которые живут своей скучной жизнью, ничего не знают о мире журналистики. Они пожирают глазами все, что им подается, и, оставляя там комментарии, удовлетворяют свою неуместную потребность подтрунивать, ведь им чего-то явно не хватает. По-моему, у них нет ощущения того, что их кто-то любит», – предполагает Сильвия и продолжает рекомендацией: «Рекомендую вам, дорогие соотечественники. Выпейте со мной бокал шампанского и вместо того, чтобы завидовать, порадуйтесь, что после такого безумного прошлого отношений, полного театрального материала, я осмеливаюсь и хочу впустить в свою жизнь новую любовь».

«Жизнь – это (по крайней мере для меня) не только любовь к игре на виолончели и к воспитанию детей. Жизнь – это нечто большее», – подчеркивает Сильвия. «А что музыкант должен эмоционально отдавать музыке, если он не прожил свою жизнь, потому что боится осуждения общества, боится за свою репутацию и дипломатично говорит только о музыке?»