Российский художник Никас Сафронов попал в больницу с сильным отравлением. Перед госпитализацией он ел вяленые помидоры.
Чревоугодие – грех: Никас Сафронов попал в больницу
Чревоугодие – грех: Никас Сафронов попал в больницу
Сафронов попал к врачам в ночь на 1 февраля. Специалистам удалось стабилизировать состояние художника. Его друг рассказал, что перед госпитализацией Сафронов съел немало итальянских вяленых помидоров, передает StarHit.
«Он был голодный, но устал после тяжелого рабочего дня и поэтому не хотел никуда идти. Он вспомнил, что один его приятель привез ему из Италии баночку вяленых помидоров. Открыл ее и с огромным наслаждением начал есть», — отметил знакомый художника Николай Денисов.
Он добавил, что Сафронов съел почти всю банку из-за аппетита. Состояние начало ухудшаться примерно через полтора часа. Появились тошнота, озноб, рвота. Промывание желудка в больнице помогло исправить положение.
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