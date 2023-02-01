ВИДЕО ⟩ Змея спрыгнула с крыши, здорово напугав местных жителей

Этот ролик засняли в австралийском штате Квинсленд – и хотя он длится несколько секунд, он уже успел напугать множество местных жителей. На кадрах змея прыгает с крыши дома в жилом районе, приземляется и спокойно ползет дальше. При этом перед прыжком змея покачивала телом, как будто прицеливаясь.

В Австралии насчитывается более сотни различных видов ядовитых змей, а из-за обширных пустынных территорий континента поймать их крайне сложно. На видео с камеры наблюдения видно, что опасность от змей на Зеленом континенте исходит не только с земли, но и с воздуха. Змея прыгает с высоты нескольких метров с крыши вниз на тротуар.

По-видимому, это разновидность древесной змеи, которая способна взбираться на высокие места и прыгать оттуда на несколько метров. Именно такой прыжок и угодил на видео.

В интервью Daily Mail ловец змей Ван Гелдер объяснил, что, хотя некоторые древесные змеи ядовиты, змея на видео, судя по всему, не является ядовитой. По ее словам, эти змеи, на самом деле, предпочитают как можно больше прятаться, и не исключено, что прыжок был способом спрятаться от птиц, которые могли ее съесть.